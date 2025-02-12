Художник Юрий Уляшев презентовал книгу-конспект о курсе Executive MBA

В Москве прошла презентация книги художника и бизнесмена Юрия Уляшева «ЕМБА2. Сколково. Фундамент». Издание представляет собой «авторские визуальные конспекты» — художественное переосмысление курса Executive MBA.
Автор книги подчеркнул, что управленцам важно своевременно реагировать на стремительно меняющиеся рыночные реалии и быть готовыми быстро отвечать на любой вызов. Кроме того, Юрий Уляшев был творчески вдохновлен успехом первого издания переосмысленного бизнес-курса. Продажи первой книги превысили 250 тыс. долларов.
Юрий Уляшев, автор книги и выпускник программы Executive MBA Сколково:
Визуализация бизнес-концепций — это не просто способ сделать информацию более доступной. Этот инструмент позволяет увидеть связи между, казалось бы, разрозненными идеями, открыть новые грани в привычных вещах.
Когда ты переводишь сложные теории в визуальные образы, ты не только лучше запоминаешь информацию, но и начинаешь мыслить иначе, видеть бизнес-процессы объемно. Это своего рода медитация, которая позволяет руководителю подняться над рутиной и увидеть картину в целом.
На мероприятии собрались ведущие эксперты рынка рекламы и коммуникаций и представители Школы управления (Сколково), которые также обсудили перспективы российского бизнеса.
Участники дискуссии отметили, что книга может стать важным инструментом для бизнеса, стремящегося к стратегическим переменам в условиях современных вызовов.
Андрей Чуваев, генеральный директор рекламной группы АДВ:
Сегодня все хотят здесь и сейчас иметь молниеносную гибкость и возможность варьировать свои структуры продаж. Мы сейчас видим какую-то абсолютно мультиканальную модель для большинства бизнесов.