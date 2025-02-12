Художник Юрий Уляшев презентовал книгу-конспект о курсе Executive MBA

Юрий Уляшев, автор книги и выпускник программы Executive MBA Сколково:

Визуализация бизнес-концепций — это не просто способ сделать информацию более доступной. Этот инструмент позволяет увидеть связи между, казалось бы, разрозненными идеями, открыть новые грани в привычных вещах.

Когда ты переводишь сложные теории в визуальные образы, ты не только лучше запоминаешь информацию, но и начинаешь мыслить иначе, видеть бизнес-процессы объемно. Это своего рода медитация, которая позволяет руководителю подняться над рутиной и увидеть картину в целом.