Как PREMIER провел полномасштабный фестиваль в 13 городах России

В 2024 году онлайн-кинотеатр PREMIER впервые провел масштабный региональный фестиваль «Лето PREMIER». Результатами стали рост знания о компании в разных регионах России, прирост подписчиков, а главное — положительный отклик аудитории. Как и зачем был организован фестиваль, команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Проблемы, цели и задачи

Большинство брендов на сегодняшний день привыкли проводить промоактивности в Москве и Санкт-Петербурге, забывая при этом о большой аудитории в других уголках России. Однажды мы задумались: а не упускаем ли мы огромный потенциал развития путем масштабирования в регионах?

Проведя подробное исследование совместно с аналитиками, мы выяснили: наши подозрения были оправданными. Потенциал есть, а вот знания о PREMIER в регионах стихийные и невысокие. Так мы и выявили основную проблему, над решением которой необходимо было начать упорно работать.

Первостепенной задачей предстоящего проекта стало увеличение знания о PREMIER в регионах России. Также немаловажным поинтом стало подтверждение имиджа онлайн-кинотеатра PREMIER как народного сервиса, который рад каждому зрителю. Помимо зрителей, мы поставили целью поработать с локальными лидерами мнений и СМИ — построить и активно поддерживать сеть контактов, направленную на долгосрочное сотрудничество.

Реализация

В качестве основной стратегии действий был выбран выход в офлайн-пространство. Было необходимо создать эмоциональную связь с аудиторией, впечатлить ее и добавить «затравочку» для будущей лояльности. Мы поняли — аудитория голодна до впечатлений, а региональная аудитория — тем более. Искушенный столичными тусовками зритель еще подумает, идти ему или нет на то или иное мероприятие, а жителя другого города, где культурная программа куда менее насыщена, два раза приглашать не надо.

Таким образом, мы нацелились предложить зрителю качественный досуг, который оставит впечатлений о PREMIER и его продуктах на долгую память. Было решено: делаем масштабный фестиваль «Лето PREMIER», который объединит кино, семью и веселье.

Также при помощи исследования мы выбрали для проведения мероприятий следующие города:

Санкт-Петербург;

Нижний Новгород;

Самара;

Казань;

Сочи;

Анапа;

Геленджик;

Пятигорск;

Кисловодск;

Екатеринбург;

Красноярск;

Новосибирск;

Владивосток.

В Санкт-Петербурге, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске фестиваль проходил в формате полного дня, включая в себя показы сериалов под открытым небом, мастер-классы, музыкальные шоу и творческие встречи с исполнителями главных ролей и режиссёрами.

В Сочи, Анапе, Геленджике, Пятигорске и Кисловодске в рамках фестиваля были построены летние кинотеатры. В качестве площадок были выбраны самые проходимые и знаковые пространства курортных городов, в том числе Парк Ривьера в Сочи, национальный парк «Кисловодский» и обзорная площадка «Провал» в Пятигорске.

Флагманскими городами фестиваля-2024 стали Красноярск и Самара, удивившие зрителей и лидеров мнений максимально неожиданными локациями. Специально для блогеров были организованы тематические показы с оригинальной стилизацией, максимально погружающей в атмосферу сериала.

Детективный сериал «Убить Риту» показывался на оформленной под место преступления автомобильной парковке, где на каждом шагу были деньги и химические колбы — все это, сопровождало Риту в ее побеге от бандитов и полиции вместе с секретной химической формулой. «Игра на выживание» — на дне заброшенного советского бассейна: эта локация очень похожа на те, в которых приходилось укрываться героям сериала в борьбе за жизнь. «Капельник» — посреди поля в окружении коней и стогов сена.

Результаты

Что касается качественных результатов, мы добились своего — знание о PREMIER в регионах увеличилось в разы. То, что раньше существовало где-то далеко и было безликим, стало абсолютно понятным и близким зрителю. Кроме того, мы заметили значительный рост интереса к контенту, который предлагает наш онлайн-кинотеатр. Местные жители начали активно обсуждать фильмы и сериалы, делиться впечатлениями в социальных сетях и рекомендовать их своим друзьям. Это создало настоящую атмосферу сообщества вокруг PREMIER, где каждый мог найти что-то для себя.

В рамках фестиваля мы также организовали встречи с актерами и создателями контента, что позволило зрителям, не только увидеть любимые фильмы на большом экране, но и задать вопросы, узнать о закулисье производства. Любимые актеры буквально сошли с экрана и болтали, веселились и смотрели кино вместе со зрителями на фестивале. Такие мероприятия стали настоящим праздником для местных жителей и помогли укрепить связь между киноиндустрией и аудиторией.

Не менее важным аспектом стало сотрудничество с местными культурными инициативами: локальными фестивалями, днями города и прочими мероприятиями. Мы активно поддерживали местные проекты, что позволило не только расширить аудиторию, но и создать положительный имидж PREMIER как социально ответственного бренда.

В результате, мы не просто увеличили количество подписчиков и просмотров, но и стали частью культурной жизни регионов.

Результаты в цифрах: