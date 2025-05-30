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30.05.2025 в 14:55

Предприниматели пожаловались на проблемы при подаче заявлений на обработку данных в РКН

Сайт Роскомнадзора не работал долгое время

С 30 мая российский бизнес начинают штрафовать за непредоставление или несвоевременное предоставление Роскомнадзору уведомления о начале сбора персональных данных (ПД). Предприниматели столкнулись с проблемами при попытке отправить в РКН форму подачи заявления на начало обработки ПД: соответствующая страница сайта ведомства не работала долгое время. Об этом пишет Forbes.

Владельцы бизнеса полагают, что сайт Роскомнадзора не справился с нагрузкой перед началом действия новых правил защиты персональных данных.

28−29 мая страница с формой подачи заявления на обработку ПД не открывалась. К вечеру 29 мая доступ восстановился, но не полностью. На момент написания новости страница открывается.

С 30 мая за неуведомление или несвоевременное уведомление Роскомнадзора о начале обработки персональных данных должностных лиц будут штрафовать на 30−50 тыс. руб., юрлиц и индивидуальных предпринимателей — на 100−300 тыс. руб.

Ранее Sostav рассказал, как рекламному бизнесу работать с персональными данными после 30 мая.

Роскомнадзор Персональные данные
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