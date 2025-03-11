Нейросети лишают авторов музыки 8,5 млрд рублей в год

Ассоциация музыкальной индустрии (АМИ) оценила убытки, которые авторы и правообладатели несут из-за широкого распространения генеративной музыки. По подсчетам ассоциации, ежегодный ущерб от использования нейросетей в музыкальной индустрии составляет 8,5 млрд руб., несмотря на рост российского стриминга на 40%. Об этом Sostav сообщили в АМИ.

В объединении уверены, что к 2030 году потери могут достигнуть 11 млрд руб. Как пояснили в АМИ, выпадающие доходы правообладателей связаны с «правовыми коллизиями», которые пока не решены не только в России, но и во всем мире. В частности, речь идет об обучении нейросетей, в ходе которого используются самые разные объекты, в том числе охраняемый контент.

Композитор, продюсер, генеральный директор АМИ Валерий Дробыш подчеркнул, что ИИ-индустрия фактически игнорирует интересы авторов, и решение проблемы лежит в области законодательства. Ассоциация совместно с экспертами готовит предложения для изменения законов, которые должны помочь защитить права авторов и предотвратить дальнейшие убытки.

Валерий Дробыш, генеральный директор АМИ: На сегодняшний день все крупные нейросети так или иначе настраивают, «скармливая» им объекты авторского права без согласия правообладателей, что является прямым нарушением их прав. Судебные разбирательства между правообладателями и владельцами ИИ идут по всему миру не первый год, и количество резонансных дел растет в геометрической прогрессии. Это совершенно не удивительно, ведь авторы и правообладатели на собственном кошельке ощущают наносимый им урон от незаконного использования, переработки, частичного копирования ИИ их интеллектуальной собственности без соответствующих выплат им вознаграждения.

В АМИ считают, что законодательное регулирование поможет решить проблему. Дробыш выразил надежду, что уже в ближайшем будущем предложения АМИ лягут в основу соответствующих законодательных изменений.