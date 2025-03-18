Правительство утвердило перечень приоритетных проектов цифровизации

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко утвердил перечень приоритетных проектов цифровизации. В список вошло больше 40 инициатив, в том числе развитие единой биометрической системы, мобильной электронной подписи, внедрение антифрод-платформ, искусственного интеллекта (ИИ) и т. д. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В перечне также перечислены ключевые показатели эффективности инициатив. За каждым проектом закрепят ответственного заместителя главы Минцифры, который будет контролировать процесс.

Так, основным показателем эффективности проекта «Искусственный интеллект» будет количество доступных для органов власти ИИ-решений (в 2025 году их должно быть три, до 2030 года — 24). Число органов власти, применяющих решения на базе искусственного интеллекта, должно увеличиться с 2 до 60.

Ключевые показатели для единой биометрической системы: расширение списка доступных сервисов, рост числа пользователей, сокращение срока регистрации биометрических данных в банках и мобильных приложениях в два раза за 2025 год.

Правительство еще в 2016−2018 годах в ходе подготовки нацпроектов развернуло методы проектной работы. Способ, доказавший свою эффективность в контрольно-надзорной деятельности и ускорении работы госаппарата, теперь переносят в цифровую трансформацию государственного управления, экономики и социальной сферы.