Правительство в серии роликов позаботилось о безопасности употребляющих марихуану людей

Руководители штата Онтарио в Канаде позаботились о безопасности людей, употребляющих марихуану, сообщает издание The Drum. С недавних пор наркотик узаконен в этой стране.

Видео из кампании предупреждают об опасности вождения после употребления вещества. Очевидно, что не стоит садиться за руль слишком накуренным — в этом состоянии у человека наблюдается снижение скорости реакции, неадекватное восприятие действительности, что может быть опасным при вождении.

В роликах подчеркивается, что у всех ступор проявляется по-разному. В одном видео мужчина смеется над макаронами, в другом — признается, что любит танцевать после наркотика, но при высокой дозе только слегка двигает телом, девушки же делают себе «безумно сексуальный» смоки-айз.