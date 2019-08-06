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06.08.2019 в 12:15

Правительство в серии роликов позаботилось о безопасности употребляющих марихуану людей

Короткие видео предупреждают об опасности вождения в таком состоянии

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Vimeo

Руководители штата Онтарио в Канаде позаботились о безопасности людей, употребляющих марихуану, сообщает издание The Drum. С недавних пор наркотик узаконен в этой стране.

Видео из кампании предупреждают об опасности вождения после употребления вещества. Очевидно, что не стоит садиться за руль слишком накуренным — в этом состоянии у человека наблюдается снижение скорости реакции, неадекватное восприятие действительности, что может быть опасным при вождении.

В роликах подчеркивается, что у всех ступор проявляется по-разному. В одном видео мужчина смеется над макаронами, в другом — признается, что любит танцевать после наркотика, но при высокой дозе только слегка двигает телом, девушки же делают себе «безумно сексуальный» смоки-айз.

Канада марихуана Онтарио
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