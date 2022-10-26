После возвращения на российский рынок ушедшие бренды будут работать по новым правилам

Российским властям предстоит сформулировать новые правила работы для иностранных брендов на тот случай, когда они вернутся на рынок страны и начнут на равных условиях конкурировать с отечественными компаниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова.

«Мы в своё время полностью открыли свой рынок для того, чтобы вот эти мощнейшие операторы на общих основаниях вошли на абсолютно для них неконкурентное поле. С ними некому было конкурировать, естественно, они всё заняли, и родиться чему-то новому было невозможно. <…> И когда они [иностранные бренды] вернутся, а они вернутся в любом случае — это будет уже другая ситуация, они уже будут конкурировать, а мы ещё должны будем сформулировать правила, на которых они будут работать», — подчеркнул Кузнецов.

Он также привёл в пример неконкурентное поведение сервиса онлайн-бронирования Booking.com, который был оштрафован на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. По данным ФАС, сервис запрещал подключенным к площадке гостиницам снижать цены на других ресурсах.

Как отмечает агентство, Кузнецов назвал сложившуюся ситуацию с уходом зарубежных брендов «уникальной». «Мощнейшие западные бренды сами отказались от своего продвижения и маркетинга. <…> Это, безусловно, даёт возможность занять нишу другим брендам, которые в том числе будут создаваться здесь. Этот процесс уже начался. Вот «Вкусно — и точка» — один из примеров», — указал Кузнецов.

Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что компании, которые приостановили работу на российском рынке, заинтересованы в продолжении деятельности или в возвращении. Он отмечал, что Минпромторг участвует в переговорном процессе с каждой такой компанией, помогая выработать приемлемое для всех сторон решение в условиях внешнего давления на иностранный бизнес.