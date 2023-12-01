Потери «Почты России» превысили 24 млрд рублей

Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России», которые показали, что убыточность компании во многом стала следствием неэффективных управленческих решений. Размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

В частности, в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж недополученная прибыль достигла 10,2 млрд руб. Ещё 12 млрд руб. из общего показателя «неэффективных расходов» пришлось на управление имущественным блоком.

Например, «прошлой командой» не была обеспечена возможность сдачи объектов в аренду. Собственный офис «Почты России» на Варшавском шоссе простаивает в то время, как компания арендует другое помещение за 1 млрд руб. в год, следует из аудита.

Среди других причин накопленного убытка группы казначейство отметило недополученный доход в результате ненадлежащей работы IT-систем группы, необоснованную рентабельность закупок, убыточные проекты, в том числе установка постаматов, а также строительство 10 логистических центров общей стоимостью 21,9 млрд руб.

Выявлены также рост фонда оплаты труда (ФОТ) аппарата управления на 13% и дочерних компаний группы на 186% при наличии дублирования управленческих функций. Это привело к появлению убытка в 13 млрд руб., говорит собеседник издания.

Напомним, в начале октября совет директоров «Почты России» поручил провести независимый аудит расходов компании, рассчитывая по итогам проверки получить различные меры поддержки, в том числе введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов в размере 0,5%.