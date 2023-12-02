Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Марина Северина
Voskhod Agency
Точка

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.12.2023 в 12:05

После указаний ФАС «Победа» установила единый штраф за изменение данных в билете

Ранее лоукостер получил предупреждение от Службы за необоснованный размер штрафа

Авиакомпания «Победа» ввела единый штраф за изменение регистрационных данных пассажира в авиабилетах, тарифы указаны на сайте компании. За изменение ФИО при бронировании билета на внутренних рейсах придется заплатить 800 рублей, на международных — 10 евро.

Причиной ввода единого штрафа стали претензии Федеральной антимонопольной службы. 30 ноября ФАС вынесла «Победе» предупреждение в связи с необоснованными тарифами за внесение изменений в ФИО в авиабилете. «Лоукостер» взимал с пассажиров плату в размере от 500 до 5000 рублей.

В ведомстве заявили, что доказательств обоснованности такого штрафа компания не представила, по мнению ФАС размер платы не соответствовал реальным затратам авиаперевозчика.

Служба заподозрила перевозчика в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и предписала «Победе» в течение 30 дней утвердить единый размер штрафа.

Победа
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.