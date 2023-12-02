После указаний ФАС «Победа» установила единый штраф за изменение данных в билете

Авиакомпания «Победа» ввела единый штраф за изменение регистрационных данных пассажира в авиабилетах, тарифы указаны на сайте компании. За изменение ФИО при бронировании билета на внутренних рейсах придется заплатить 800 рублей, на международных — 10 евро.

Причиной ввода единого штрафа стали претензии Федеральной антимонопольной службы. 30 ноября ФАС вынесла «Победе» предупреждение в связи с необоснованными тарифами за внесение изменений в ФИО в авиабилете. «Лоукостер» взимал с пассажиров плату в размере от 500 до 5000 рублей.

В ведомстве заявили, что доказательств обоснованности такого штрафа компания не представила, по мнению ФАС размер платы не соответствовал реальным затратам авиаперевозчика.

Служба заподозрила перевозчика в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и предписала «Победе» в течение 30 дней утвердить единый размер штрафа.