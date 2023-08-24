Житель Алтайского края пожаловался в УФАС из-за отсутствия токена в рекламных интеграциях

Житель Алтайского края отправил жалобу в местное Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) из-за отсутствия токенов в рекламных интеграциях во «ВКонтакте» и Telegram-каналах, обратил внимание Telegram-канал «МедиаПраво». Заявитель предоставил скриншоты рекламных объявлений.

Ведомство установило, что информация в постах соответствует законодательному определению понятия «реклама». На сайте УФАС указано, что в публикациях не было пометки «реклама», наименование рекламодателя или ссылки на его сайт с информацией о нём.

УФАС возбудило дело на основе нарушения закона «О рекламе». Дата заседания назначена на 7 сентября. В нём будут участвовать истец и рекламораспространитель.



Подобный конфликт случился в июле в Барнауле. Местный житель подал жалобу на паблик во «Вконтакте» из-за рекламных интеграций без соответствуюшей маркировки. Кроме того, в рекламном сообщении циркового шоу отсутствовало обозначение информационной продукции.

Было возбуждено дело, срок его рассмотрения продлён до 8 сентября.

Напомним, Госдума 20 июня ввела штрафы до 700 тыс. руб. за отсутствие маркировки интернет-рекламы. Согласно документу, за непредоставление в Роскомнадзор данных о рекламе, либо несвоевременное их предоставление, либо предоставление неполной, недостоверной, неактуальной информации предусмотрены административные штрафы для граждан в размере до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб, а для юрлиц — операторов рекламных данных (ОРД) — до 700 тыс. руб.