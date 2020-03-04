Пользователи соцсетей раскритиковали Snickers за шутку о валлийском языке

Пользователи Twitter раскритиковали бренд Snickers за грубоватую шутку о валлийском языке, пишет издание Designtaxi. Компания сравнила некоторые валлийские названия с ситуацией, когда «кто-то, сидит на клавиатуре».

Удивление авторов твита вызвали такие названия, как Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (Лланвайр-Пуллгуингилл), Rhosllanerchrugog (Рослланеркхрагог) и Penmaenmawr (Пенмаенмор). Все это наименования населенных пунктов в Уэльсе.

После жесткой критики со стороны подписчиков компания удалила твит и принесла извинения всем, кого задела шутка. Подписчики же в свою очередь интересовались, почему бренд счел эту тему подходящей для высмеивания.

Пользователи предупредили бренд, что в мире всего порядка трех миллионов носителей валлийского языка, и это потенциальные покупатели продукции компании, которые могут отвернуться от нее после такой «безвкусной» шутки.