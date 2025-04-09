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18+
09.04.2025 в 13:35

Полная стоимость автокредита снизилась до минимума за последние пять месяцев

Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика составило 685 баллов

В феврале этого года полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в России составила 25,3%. Это минимальное значение за последние пять месяцев. По сравнению с февралем 2024 года показатель вырос на 5,3%, с январем 2025 года — снизился на 4,5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

До января этого года ПСК по автокредитам росла почти непрерывно на протяжении девяти месяцев. Снижение показателя является следствием мер Центробанка по приведению полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям.

Средний персональный кредитный рейтинг заемщика по автокредитам составляет 685 баллов из 999 возможных.

Наибольшее значение ПСК по автокредитам в феврале было зафиксировано в Оренбургской (30,3%), Волгоградской (28,3%), Челябинской (27,2%) и Самарской (27,1%) областях, а также в Ставропольском крае (26,9%). Наименьшее значение ПСК по таким займам оказалось в Санкт-Петербурге (21,9%), Нижегородской (22,4%), Белгородской (22,5%), Ростовской (24,1%) и Саратовской (24,3%) областях.

Ранее стало известно, что в январе выдача автокредитов в России сократилась на 43%. Наибольшее количество таких займов было выдано в Москве.

НБКИ автокредит
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