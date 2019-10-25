Полина Гагарина обучит финансовой грамотности, выступив амбассадором программы лояльности Сбербанка

Певица Полина Гагарина стала бренд-амбассадором программы «Спасибо от Сбербанка» и примет участие в маркетинговом продвижении программы с рекламной кампанией «Спасибо хватит на всех», сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Кампания стартует с ярким роликом в digital-каналах, а также будет поддерживаться серией постов и сторис в личном инстаграме звезды. В её рамках Полина расскажет, как просто и выгодно использовать бонусы в повседневной жизни, а также о различных продуктах программы лояльности — порталах «Впечатления», «Путешествия» и специальных предложениях для участников.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»: Одним из важных критериев выбора представителя бренда «Спасибо» стал открытый, искренний и добрый характер героини. Она не хайпует на пустом месте, осознанно подходит к выбору рекламодателей, имеет безупречную репутацию в шоу-бизнесе и всегда честна в своих взглядах. Образ Полины Гагариной абсолютно точно совпадает с нашими ценностями и позиционированием бренда, поэтому мы доверили ей роль амбассадора.

Полина Гагарина: Я разделяю всеобщий мировой тренд по осознанному потреблению. Помимо борьбы с проблемами экологии и участия в благотворительных программах стараюсь ежедневно в рядовых бытовых ситуациях контролировать свои расходы и придерживаться финансовой грамотности. С бонусами СПАСИБО я не только экономлю, но и получаю выгодные условия от партнёров программы лояльности. Для меня важным в критерии выбора партнёра стала политика бренда «Спасибо от Сбербанка», которая абсолютно понятна и прозрачна.

В начале октября стало известно, что Полина Гагарина стала лицом новой рекламной кампании Lay's «Из печи». О том, что чипсы Lay's «Из печи» вкусные и содержат гораздо меньше жиров, чем обычные, певица Полина Гагарина рассказывает в серии из четырех роликов.