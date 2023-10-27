Ведущий Тимур Кизяков показал, что нужно делать, пока все дома

Тимур Кизяков, ведущий программы «Когда все дома», заглянул к соседям на участок, которые как раз делают ремонт с помощью лакокрасочного бренда «Текс». Каждый член семьи подобрал себе подходящее покрытие, чтобы покрасить все части дома. Такой ролик сняла команда ZdravPunkt и Т-16 pro.solutions (входят в Twiga Communication Group ) В основу легла простая концепция — «Если все дома, можно и покрасить!».
Тимур, как и в жизни, олицетворяет открытого и доброго соседа, которого знает и любит вся семья. Рекламная кампания поддерживает все ключевые категории бренда «Текс» и знакомит потребителей с возможностью выбрать продукт для любой поверхности, поддерживает фокус бренда на семейные ценности и создание уюта в доме, параллельно рассказывая про добротное качество материалов.
Флайт, помимо ТВ, также включает в себя диджитал-каналы и рекламу в пригородных электричках Москвы.
Состав творческой группы
Текс (клиент)
Директор по маркетингу и инновациям: Екатерина Балон
Руководитель направления по бренду и продукту: Оксана Насонова
Бренд-менеджер: Светлана Быстрова
ZdravPunkt by TWIGA (агентство)
Управляющий директор: Олеся Филатова
Креативный директор: Елена Румянцева
Копирайтер: Ануш Тертерян
Старший менеджер по работе с клиентами: Ирина Яшина
Т-16 pro.solutions (продакшн)
Генеральный продюсер: Вардан Мартиросян
Режиссёр: Тимур Исмаилов
Продюсер: Анастасия Чоботова
Пост-продакшн продюсер: Алина Суворова