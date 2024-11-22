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18+
22.11.2024 в 18:00

В подкасте от VK Creative и DIDENOK TEAM обсудили опыт построения успешной карьеры

Среди гостей: Денис Кукояка, Саша Ваш, Катя Адушкина и Никита Нагорный

VK Creative и коммуникационное агентство DIDENOK TEAM запустили совместный подкаст «Скажи мне». В нем ведущий Кирилл Диденок встречается с успешными и вдохновляющими гостями — блогерами, артистами и бизнесменами, чтобы обсудить вопросы поиска себя, достижения карьерных целей в мире новых ценностей и вызовов. О том, как прошел первый выпуск, агентство поделилось с редакцией Sostav.

Подкаст «Скажи мне» — о поиске своего пути и балансе в жизни и карьере: как разобраться в своих целях, справляться с выгоранием и находить смысл в мире перемен, где ценности, навыки и границы переосмысливаются заново.

Гости подкаста делятся личными историями и мнениями, отвечая на важные жизненные вопросы. Как понять свои истинные ценности? Как узнать, в чем твоя сила и определить карьерный путь? Что выбрать: жизнь ради денег или деньги ради жизни? Существует ли еще понятие «социальный лифт», и как его использовать? Как прийти к самоценности и научиться отстаивать личные границы?

Кирилл Диденок, диджитал продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM:

Мы понимаем, что молодым специалистам сегодня приходится сталкиваться с множеством вызовов. Благодаря разностороннему опыту наших гостей, их историям и полезным советам зрители смогут расширить свои горизонты и вдохновиться на новый старт.

В первом выпуске подкаста артисты Денис Кукояка, Катя Адушкина и психоаналитик Ольга Кузнецова обсудили противостояние зумеров и миллениалов — так ли сильно влияет на нас время, в которое мы родились, или теории поколений пора остаться в прошлом?

Новые выпуски будут выходить каждую пятницу на платформе «VK Видео». Среди гостей будущих эпизодов — Никита Нагорный, Ирина Горбачева, Саша Ваш, Наташа Гасанханова, Динара Курбанова, Зоя Яровицына и многие другие.

Didenok Team VK Creative
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