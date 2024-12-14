Подкаст «Медиа Секреты»: Александр Смирнов — про блогерство, триатлон и Северный полюс

3 декабря вышел новый выпуск «Медиа Секретов». Подкаст является частью комьюнити закрытых диджитал-вечеринок и уже второй сезон радует слушателей интервью со звёздами медиа. На этот раз героем выпуска стал заместитель руководителя департамента маркетинга и рекламы, начальник управления цифрового маркетинга ВТБ Александр Смирнов.



Ведущая, коммерческий директор Nectarin Марина Зрилова, использует особый подход в разговоре с экспертами. Фишка подкаста — раскрывать гостей не только как профессионалов, но и как личностей, со своими уникальными взглядами и хобби.

Новый выпуск доступен к просмотру на видеоплатформе Nuum.

В выпуске обсудили:

Путь к профессии: любовь к диджиталу со школьных времен;

Блогерское амплуа Александра: YouTube-проект длиною в 8 лет;

Бег как образ жизни: от Тихого до Атлантического океана за 24 часа;

Проблемы рекомендательной системы «ВКонтакте»;

Роль CPI для маркетологов;

«Рояль в кустах»: алкоголизм рекламного рынка.

Также Смирнов поделился мечтой о покорении Северного полюса, рассказал про карьеру в банке и, конечно, открыл свой медиа секрет!