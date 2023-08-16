Сергей Гармаш покорил гору из автомобиля, отпуска, ремонта и новой мебели

К сожалению, при оформлении кредита в большинстве случаев приходится выбирать, на что потратить заветную сумму: на отпуск, машину, ремонт или новую мебель. Но только не в «Почта банке». В поддержку потребительского кредита «Гарантированная ставка» банк совместно с Friends Moscow запустил рекламную кампанию, в которой Сергей Гармаш покорил гору желаний и потребностей.
Рекламная кампания стартовала 14 августа и включает в себя ролики на ТВ, радио, в интернете, на экранах в отделениях банка, а также наружную и транзитную рекламу.
Состав творческой группы
Почта Банк (клиент)
Руководитель службы маркетинга: Петр Стерлигов
Руководитель креативного центра: Анастасия Королева
Главный эксперт по разработке креативных кампаний: Татьяна Медведева
Эксперт по ведению креативных кампаний: Александра Ворона
Friends Moscow (агентство)
Генеральный директор: Ксения Тычинская
Директор департамента по работе с клиентами: Ксения Ферапонтова
Заместитель директора по работе с клиентами: Кристина Балабанова
Менеджер по работе с клиентами: Ольга Горохова
Лид по стратегии: Наталья Кравченко
Старший стратег: Анна Петрова
Креативный директор, сооснователь агентства: Максим Пономарёв
Креативный директор: Андрей Попов
Старший арт-директор: Максим Абрамов
Старший копирайтер: Алексей Саломатин
Старший продюсер: Екатерина Народицкая
Stereotactic (продакшн)
Режиссёр: Лео Горенштейн
Оператор: Денис Фирстов
Художник-постановщик: Вася Иванов
Продюсер: Миша Народицкий
Ассистент продюсера: Иван Дутов
Постпродакшн-продюсер: Иван Мальков
Руководитель продакшна: Александр Медведко