Сергей Гармаш покорил гору из автомобиля, отпуска, ремонта и новой мебели

К сожалению, при оформлении кредита в большинстве случаев приходится выбирать, на что потратить заветную сумму: на отпуск, машину, ремонт или новую мебель. Но только не в «Почта банке». В поддержку потребительского кредита «Гарантированная ставка» банк совместно с Friends Moscow запустил рекламную кампанию, в которой Сергей Гармаш покорил гору желаний и потребностей.

Рекламная кампания стартовала 14 августа и включает в себя ролики на ТВ, радио, в интернете, на экранах в отделениях банка, а также наружную и транзитную рекламу.

Состав творческой группы

Почта Банк (клиент)

Руководитель службы маркетинга: Петр Стерлигов

Руководитель креативного центра: Анастасия Королева

Главный эксперт по разработке креативных кампаний: Татьяна Медведева

Эксперт по ведению креативных кампаний: Александра Ворона

Friends Moscow (агентство)

Генеральный директор: Ксения Тычинская

Директор департамента по работе с клиентами: Ксения Ферапонтова

Заместитель директора по работе с клиентами: Кристина Балабанова

Менеджер по работе с клиентами: Ольга Горохова

Лид по стратегии: Наталья Кравченко

Старший стратег: Анна Петрова

Креативный директор, сооснователь агентства: Максим Пономарёв

Креативный директор: Андрей Попов

Старший арт-директор: Максим Абрамов

Старший копирайтер: Алексей Саломатин

Старший продюсер: Екатерина Народицкая

Stereotactic (продакшн)

Режиссёр: Лео Горенштейн

Оператор: Денис Фирстов

Художник-постановщик: Вася Иванов

Продюсер: Миша Народицкий

Ассистент продюсера: Иван Дутов

Постпродакшн-продюсер: Иван Мальков

Руководитель продакшна: Александр Медведко