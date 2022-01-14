Как зарабатывать больше, а «рыпаться» меньше: «Почта Банк» запустил серию роликов для молодёжи

Команда креаторов «Почта Банка» решила использовать новый подход к коммуникации с молодёжью. Главными героями видео с обилием модных визуальных решений стали сотрудник банка и анимированный Заяц.

Например, в первом ролике Александр Кованин, который занимается развитием кредитных продуктов в «Почта Банке», рассказал о преимуществах карты «Вездедоход» (в промо её «олицетворяет» вездеход, который получил в подарок по партнёрскому предложению говорящий Заяц: «С картой клиенты чувствуют себя так же уверенно, как вездеход на пляже»).

В ролике можно заметить ироничный анонс следующего выпуска промосериала — Зайцу-напарнику даже послышалось название другого банка в рассказе о предстоящем эпизоде про Сберсчёт (сберегательный счёт) от «Почта Банка».

Во второй серии Александр Кованин представлен в образе Супер Сани, который «делает суперпродукты» в «Почта Банке». Он расскажет зайкам, «как зарабатывать больше, а рыпаться меньше» — благодаря сберегательному счёту компании.

На этот раз бренд «превратился» в волшебный цилиндр, с помощью которого Заяц (его озвучила сотрудница банка) отправляется в путешествие по галактике кредитных предложений.

В продолжении «кислотной анимации», которую создали художники Даниил Лебедев и Владимир Кипнис, стало ещё больше микса визуальных решений (коллажи в динамике сменяет «логотип» Сберcчёта в стиле поп-арт комиксов — получился настоящий мир Безумного Шляпника в духе Кэрролла), а также неформального и молодёжного сленга, который точно зрители не ожидают в коммуникациях «Почта Банка».

Первый ролик в подобной стилистике появился в сентябре 2021 года к старту промо Пушкинской карты, которую выпускает «Почта Банк». Тогда же родился и персонаж Заяц. По словам автора роликов и руководителя видеостудии банка Евгения Кавалерчика, у анимированного персонажа особая порода. Это «бельгийский заяц», которому более 120 лет — он переместился в наше время прямо из руководства по кормлению этих животных 1900-го года издания.

В музыкальном оформлении роликов был сделан выбор в сторону композиций в стиле игр для Dendy из 90-х. Но не обошлось без микса из классических и современных композиций — в видео используются 16 треков и около 50 различных звуков и шумов.

Евгений Кавалерчик, автор роликов и руководитель видеостудии «Почта Банка»: Сейчас очень сложно удержать внимание зрителя, особенно молодёжи, имеющей клиповое мышление и привыкшей к рилсам. Поэтому нужна была яркая и свежая концепция, частые смены сюжетных линий, сценарных решений и визуальных образов. Отсюда и разнообразие в музыкальном оформлении. Под эти задачи отлично подходила стилистика поп-арта: с ее помощью можно решить любую, даже самую сложную визуальную задачу.

Как отметили Sostav в компании, с помощью нетипичного креатива в «Почта Банке» стремились расширить аудиторию, сделать имидж банка более современным и привлекательным для молодёжи.

Ольга Очеретина, PR-директор «Почта Банка»: Мы понимаем, что многие воспринимают «Почта Банк» как банк для людей старшего возраста. Во многом этот образ сформирован телевизионной рекламой. На самом деле мы молодой инновационный банк, предлагающий удобные и технологичные продукты и сервисы для самой широкой аудитории. Именно мы выпускаем Пушкинскую карту для молодых людей и много других интересных решений. Возможно, вы не знали, но «Почта Банк» — совсем другой банк! Сегодня миром правит видеоконтент — 85% россиян смотрят видео в интернете в свободное время. А знакомиться с брендом и его продуктами таким образом легко, занятно и весело. Именно поэтому мы в банке создали видеостудию и решили выпустить совершенно новую серию роликов о продуктах — ярких, эффектных и даже немного провокационных. Если мы сумели вызвать улыбку или удивление зрителей, значит, своей цели мы достигли.

В «Почта Банке» планируют дальше развивать подобные анимационные форматы и выпустить продолжение сериала: «Мы видим, что эти ролики отлично зашли молодой аудитории. Только за новогодние каникулы они суммарно набрали на YouTube более 500 тыс. просмотров. И мы получаем множество восторженных отзывов от клиентов, партнёров и коллег», — добавила Ольга Очеретина.