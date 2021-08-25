Енот зачитал рэп о кредитной ставке в новой рекламе «Почта Банка»

«Почта Банк» запустил новую рекламную кампанию, в которой вместо Сергея Гармаша о преимуществах кредитного предложения банка рассказал енот. Он показал, как «Почта Банк» «дает пять» — так креаторы хотели обратить внимание на ставку 5,9%. Ролики разработало агентство Instinct.

«Мы искали креативный подход, который бы обеспечил нам внимание, интерес и, возможно, удивление зрителей. Нам кажется, мы этого добились. Меня часто спрашивают, почему именно енот? Потому что енот — это единственное животное нашей страны, которое может показать пять пальцев. Пять пальцев — 5,9% годовых. Вот такая математика с биологией», — прокомментировал Петр Стерлигов, руководитель службы маркетинга «Почта Банка».

В рамках кампании представлены ТВ-ролик, серия OLV-роликов, а также макет для размещения в отделениях банка.

Евгения Бабиор, старший копирайтер агентства Instinct: Про кредиты говорят все банки. А так мило показывает, насколько выгодно и просто взять кредит, — только «Почта Банк». И — да! Мы надеемся, что эту рекламу будет легко и приятно запомнить.

Состав творческой группы:

АО «Почта Банк» (клиент):

Член правления, директор по продуктам и технологиям — Григорий Бабаджанян

Руководитель службы маркетинга — Петр Стерлигов

Руководитель креативного центра — Анастасия Королева

Главный эксперт по разработке рекламных кампаний — Любовь Торяник

Instinct (агентство):

Креативный директор — Даниил Островский

Старший копирайтер — Евгения Бабиор

Старший арт-директор — Маргарита Загоскина

Директор по стратегическому планированию — Сергей Владимиров

Директор отдела по работе с клиентами — Наталия Аметова

Менеджер по работе с клиентами — Анастасия Власенко

Продюсер — Татьяна Дмитриева

Дизайнер — Алексей Свиридов