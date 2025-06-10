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10.06.2025 в 16:10

Почему пора переводить OTP-сообщения в мессенджеры

Безопаснее и дешевле: Преимущества OTP через Telegram и VK Notify

Ежедневно компании отправляют миллионы одноразовых паролей, что обходится им очень дорого. В связи с этим бизнесы начали искать методы уменьшения расходов на доставку одноразовых паролей. Вслед за всеобщим трендом на цифровизацию меняется клиентский путь: пользователи массово уходят в мессенджеры, а бренды активно развивают собственные приложения. Цифровые платформы стремительно вытесняют традиционные SMS, предлагая новые форматы отправки OTP. Подробности — в колонке ИТ-компании edna.

Как оставаться на связи с аудиторией

Исторически самой удобной формой доставки верификационных данных были SMS, однако сегодня отправка каждого OTP в SMS становится невыгодна, поскольку тарифы мобильных операторов регулярно повышаются. Поэтому у крупных компаний появилась задача: искать варианты экономии на доставке кода авторизации, обеспечивая гарантированное и быстрое получение информации пользователем. Самый простой способ сократить затраты — внедрить цифровой канал доставки сообщений. Например, отправлять уведомления через Telegram OTP или VK Notify. Эти платформы популярны в России, обеспечивают высокую скорость доставки кода и вдвое дешевле SMS.

Как изменится общение бизнеса с клиентами

С 1 июня 2025 года начнет действовать Федеральный закон № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий». По новым правилам госструктуры, банки, телеком-компании, кредиторы, крупные маркетплейсы и новостные издания с большой аудиторией смогут взаимодействовать с пользователями исключительно через одобренные государством каналы коммуникации.

По сути, единственным разрешенным и доступным способом массового информирования для крупного бизнеса останется SMS. Проверьте, распространяется ли новое требование на ваш бизнес. Компании, чьи направления деятельности не входят в указанный в законе список, могут продолжать использовать иностранные мессенджеры. Компаниям, попавшим под ограничения, стоит присмотреться к российским платформам, которые получают шанс занять важное место среди способов передачи OTP-сообщений на отечественном рынке.

Какие каналы отправки выбрать

Отправить авторизационный код можно с помощью мессенджера. Этот канал коммуникации не только технически удобный, но и экономически выгодный.

Если бизнес работает с пользователями как на российском, так и на международном рынке, стоит присмотреться к Telegram. Верификация через эту платформу позволяет снизить расходы на подтверждение операций ваших клиентов.

Основные преимущества:

  • Выгода. Telegram OTP значительно дешевле традиционных SMS, особенно для международного трафика. Одна проверка через Telegram обойдется вашему бизнесу всего в 1,5 рубля, тогда как обычное SMS в среднем стоит 2−3 рубля внутри России и до 20 рублей за ее пределами.
  • Безопасность. Сообщения в Telegram зашифрованы, уведомления скрыты от посторонних глаз. Более того, когда пользователь создает скриншот экрана, все полученные коды автоматически удаляются, чтобы дополнительно защитить данные от кражи.
  • Комфорт для пользователей. Чтобы повысить доверие клиентов и узнаваемость бренда, компании могут интегрировать свой логотип в канал с уведомлениями.

Если целевая аудитория преимущественно русскоязычная, то еще одним инструментом, который поможет оставаться на связи с пользователями, станет VK Notify. Это сервис технических и транзакционных уведомлений от бизнеса в крупнейшей в России социальной сети, которая насчитывает 88 миллионов активных пользователей в месяц. Сообщения получают пользователи ВКонтакте, которые авторизовывались на платформе не более месяца назад по номеру мобильного телефона, привязанному к аккаунту VK ID. Эта платформа поддерживает международные направления, позволяя отправлять проверочный код всего за 50 копеек независимо от местонахождения клиента.

Viber подходит для международных отправлений, но эффективен только в Таиланде, Греции, Латвии и Беларуси.

WhatsApp* хотя и обеспечивает быструю доставку, все же менее привлекателен из-за высокой стоимости, исключения составляют отдельные регионы.

Традиционный канал SMS становится дорогим решением, и международные лидеры рынка (например, Amazon, Tinder) уже передают одноразовые пароли через популярные мессенджеры, сокращая операционные расходы на общение с клиентами.

Российскому бизнесу целесообразно переходить на Telegram OTP и VK Notify. Эти сервисы позволят ощутимо экономить, поддерживая высокий уровень безопасности коммуникаций.

Каналы доставки кодов Telegram OTP и VK Notify доступны через API и могут интегрироваться как в контур заказчика, так и в облако.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Telegram Мессенджеры OTP VK Notify
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