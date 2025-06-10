Почему пора переводить OTP-сообщения в мессенджеры

Ежедневно компании отправляют миллионы одноразовых паролей, что обходится им очень дорого. В связи с этим бизнесы начали искать методы уменьшения расходов на доставку одноразовых паролей. Вслед за всеобщим трендом на цифровизацию меняется клиентский путь: пользователи массово уходят в мессенджеры, а бренды активно развивают собственные приложения. Цифровые платформы стремительно вытесняют традиционные SMS, предлагая новые форматы отправки OTP. Подробности — в колонке ИТ-компании edna.

Как оставаться на связи с аудиторией

Исторически самой удобной формой доставки верификационных данных были SMS, однако сегодня отправка каждого OTP в SMS становится невыгодна, поскольку тарифы мобильных операторов регулярно повышаются. Поэтому у крупных компаний появилась задача: искать варианты экономии на доставке кода авторизации, обеспечивая гарантированное и быстрое получение информации пользователем. Самый простой способ сократить затраты — внедрить цифровой канал доставки сообщений. Например, отправлять уведомления через Telegram OTP или VK Notify. Эти платформы популярны в России, обеспечивают высокую скорость доставки кода и вдвое дешевле SMS.

Как изменится общение бизнеса с клиентами

С 1 июня 2025 года начнет действовать Федеральный закон № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий». По новым правилам госструктуры, банки, телеком-компании, кредиторы, крупные маркетплейсы и новостные издания с большой аудиторией смогут взаимодействовать с пользователями исключительно через одобренные государством каналы коммуникации.

По сути, единственным разрешенным и доступным способом массового информирования для крупного бизнеса останется SMS. Проверьте, распространяется ли новое требование на ваш бизнес. Компании, чьи направления деятельности не входят в указанный в законе список, могут продолжать использовать иностранные мессенджеры. Компаниям, попавшим под ограничения, стоит присмотреться к российским платформам, которые получают шанс занять важное место среди способов передачи OTP-сообщений на отечественном рынке.

Какие каналы отправки выбрать

Отправить авторизационный код можно с помощью мессенджера. Этот канал коммуникации не только технически удобный, но и экономически выгодный.

Если бизнес работает с пользователями как на российском, так и на международном рынке, стоит присмотреться к Telegram. Верификация через эту платформу позволяет снизить расходы на подтверждение операций ваших клиентов.

Основные преимущества:

Выгода. Telegram OTP значительно дешевле традиционных SMS, особенно для международного трафика. Одна проверка через Telegram обойдется вашему бизнесу всего в 1,5 рубля, тогда как обычное SMS в среднем стоит 2−3 рубля внутри России и до 20 рублей за ее пределами.

Telegram OTP значительно дешевле традиционных SMS, особенно для международного трафика. Одна проверка через Telegram обойдется вашему бизнесу всего в 1,5 рубля, тогда как обычное SMS в среднем стоит 2−3 рубля внутри России и до 20 рублей за ее пределами. Безопасность. Сообщения в Telegram зашифрованы, уведомления скрыты от посторонних глаз. Более того, когда пользователь создает скриншот экрана, все полученные коды автоматически удаляются, чтобы дополнительно защитить данные от кражи.

Сообщения в Telegram зашифрованы, уведомления скрыты от посторонних глаз. Более того, когда пользователь создает скриншот экрана, все полученные коды автоматически удаляются, чтобы дополнительно защитить данные от кражи. Комфорт для пользователей. Чтобы повысить доверие клиентов и узнаваемость бренда, компании могут интегрировать свой логотип в канал с уведомлениями.

Если целевая аудитория преимущественно русскоязычная, то еще одним инструментом, который поможет оставаться на связи с пользователями, станет VK Notify. Это сервис технических и транзакционных уведомлений от бизнеса в крупнейшей в России социальной сети, которая насчитывает 88 миллионов активных пользователей в месяц. Сообщения получают пользователи ВКонтакте, которые авторизовывались на платформе не более месяца назад по номеру мобильного телефона, привязанному к аккаунту VK ID. Эта платформа поддерживает международные направления, позволяя отправлять проверочный код всего за 50 копеек независимо от местонахождения клиента.

Viber подходит для международных отправлений, но эффективен только в Таиланде, Греции, Латвии и Беларуси.

WhatsApp* хотя и обеспечивает быструю доставку, все же менее привлекателен из-за высокой стоимости, исключения составляют отдельные регионы.

Традиционный канал SMS становится дорогим решением, и международные лидеры рынка (например, Amazon, Tinder) уже передают одноразовые пароли через популярные мессенджеры, сокращая операционные расходы на общение с клиентами.

Российскому бизнесу целесообразно переходить на Telegram OTP и VK Notify. Эти сервисы позволят ощутимо экономить, поддерживая высокий уровень безопасности коммуникаций.

Каналы доставки кодов Telegram OTP и VK Notify доступны через API и могут интегрироваться как в контур заказчика, так и в облако.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.