Почему бизнесу пора обратить внимание на мини-приложения в Telegram

Telegram перестал быть просто мессенджером. После ограничений доступа к зарубежным соцсетям он превратился в одну из главных цифровых площадок для малого бизнеса: здесь удобно вести каналы, принимать заявки, делать рассылки и выстраивать продажи. С появлением мини-приложений (mini apps) Telegram начал двигаться в сторону полноценной бизнес-экосистемы — по аналогии с китайским WeChat. Андрей Обухов, директор по развитию платформы SberCRM (ООО «Сбер Бизнес Софт»), рассказал Sostav, как mini apps в Telegram позволяют упростить путь клиента, автоматизировать процессы и почему они становятся долгосрочным трендом.

Что такое mini apps в Telegram и как они работают

Mini apps — это встроенные веб-приложения, которые запускаются прямо внутри Telegram. Без установки, без перехода на сайт — пользователь нажимает кнопку в чате или боте и попадает в интерфейс, где может:

выбрать товар или услугу;

записаться на прием;

заполнить анкету;

получить доступ к материалам.

По сути, mini apps может стать альтернативой сайту — особенно для небольших компаний, у которых нет ресурсов на полноценную разработку. Telegram уже привычен аудитории, и встроенные сценарии воспринимаются как естественное продолжение общения.

Рынок Mini Apps в Telegram активно развивается: среди более одного млрд активных пользователей платформы, половина использует мини-приложения — для развлечений, покупок, получения информации и взаимодействия с брендами.

Возможности Mini Apps для бизнеса

Развитие Mini Apps создает новые возможности для бизнеса за счет упрощения пути клиента — вместо того, чтобы направлять его на сайт или другие внешние платформы и сервисы, компания с помощью mini apps может встроить все необходимые действия прямо в Telegram. Это, в свою очередь, повышает конверсию: клиенту не нужно уходить — значит, меньше шансов его потерять.

Кроме того, мини-приложения помогают автоматизировать бизнес-процессы, среди которых:

Продажи и оформление заказов — через витрину товаров, корзину и встроенные платежи. Например, цветочный бизнес может перевести весь процесс продаж внутрь Telegram: клиент выбирает букет, оплачивает и указывает адрес доставки — все это без перехода на внешний сайт.

Управление подписками — например, доступ к платным каналам, автоматическое отключение при неоплате, интеграция с кошельками. Особенно актуально для экспертов и создателей образовательных продуктов.

Взаимодействие с клиентами и командой — постановка и отслеживание выполнения задач, напоминания, отчеты. Удобно, если вся коммуникация с сотрудниками и подрядчиками в Telegram.

Кроме того, если компания работает только в Telegram, mini apps может выступать в роли упрощенной CRM (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами). Например, репетитор ведет канал, принимает заявки на занятия, собирает оплату и отправляет материалы — все в одном окне, без дополнительных систем.

Однако, как только бизнес выходит за пределы одного канала коммуникации, например, появляется сайт, подключаются «Яндекс.Карты», — без полноценной CRM не обойтись, чтобы не терять заявки и не путаться в коммуникациях по всем фронтам. И сейчас задача разработчиков CRM — обеспечить качественную интеграцию с мини-приложениями в Telegram, чтобы, например, когда клиент пишет в Telegram или оформляет заказ, данные падали сразу в CRM. Это позволит сохранить всю историю коммуникаций, подключать аналитику, строить и отслеживать полноценную воронку продаж.

Почему mini apps в Telegram — это долгоиграющий тренд

Mini Apps — это не просто «удобный интерфейс», а часть большой трансформации Telegram. Платформа движется по пути WeChat — китайского мессенджера, который уже стал полноценным супер аппом: в нем сочетаются коммуникации, сервисы, платежи, маркетплейсы и встроенные приложения. Telegram повторяет эту модель: добавляет функции оплаты, развивает инфраструктуру mini apps, открывает возможности для автоматизации и запуска бизнес-сценариев внутри мессенджера.

Сейчас происходит примерно то же, что случилось с мобильными приложениями 10−15 лет назад: тогда бизнес осваивал App Store, теперь — Telegram. Все чаще мини-приложение в Telegram становится не дополнением, а точкой старта: проще запустить продажу в Telegram, чем сразу делать сайт или мобильное приложение. Особенно если аудитория уже там.

Порог входа при этом остается низким: запустить простое мини-приложение дешевле, чем разрабатывать мобильное приложение или сайт, а ряд компаний предлагают конструкторы для создания собственных Mini Apps и даже готовые решения для бизнеса.

Это делает формат доступным даже для начинающих предпринимателей и небольших компаний. Рынок Mini Apps активно развивается: появляются готовые платформы для их сборки и маркетплейсы, где можно выбрать подходящее по функционалу приложение, подключаются платежные инструменты. Это не временное решение, а новый формат взаимодействия между бизнесом и клиентами, в котором выигрывает тот, кто действует быстро.