Киносказка «По щучьему велению» возглавила российский прокат

Отечественная киносказка «По щучьему велению» режиссёра Александра Войтинского возглавила кинопрокат в России и СНГ. За минувшие выходные «сказочный блокбастер» собрал 406 млн руб., следует из предварительных данных портала Kinobusiness за период с 26 по 29 октября.

В основе сюжета «По щучьему велению» лежит сказка про Емелю, поймавшего говорящую щуку, которая предложила ему «сделку» в три желания. Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый (Емеля) и Мила Ершова (щука, которая оборачивается Василисой).

На втором месте в России — исторический фильм «Императрицы» Андрея Кравчука. Проект заработал за выходные 39,7 млн руб. Фильм повествует о первых императрицах Российской империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине фильма — Елизавете Петровне. В картине снялись Юлия Пересильд, Иван Колесников, Игорь Гордин и другие.

Топ-5 кинопроката в России и СНГ за 26−29 октября:

«По щучьему велению» — 406 млн руб.; «Пять ночей с Фредди» (без России и Беларуси) — 63 млн руб.; «Императрицы» — 39,7 млн руб.; «Повелитель ветра» — 39,6 млн руб. (всего — 409,9 млн руб.); «Убийцы Цветочной луны» (без России и Беларуси) — 21,5 млн руб.

По предварительным данным портала, всего за минувшие выходные российские кинотеатры собрали 650−660 млн руб. — восьмой результат в 2023 году.