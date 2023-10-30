Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Hope group — блог digital-агентства
Авто.ру: купить, продать и обменять автомобиль
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.10.2023 в 11:00

Киносказка «По щучьему велению» возглавила российский прокат

Комедия собрала 406 млн рублей за первый уикенд

4

Отечественная киносказка «По щучьему велению» режиссёра Александра Войтинского возглавила кинопрокат в России и СНГ. За минувшие выходные «сказочный блокбастер» собрал 406 млн руб., следует из предварительных данных портала Kinobusiness за период с 26 по 29 октября.

В основе сюжета «По щучьему велению» лежит сказка про Емелю, поймавшего говорящую щуку, которая предложила ему «сделку» в три желания. Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый (Емеля) и Мила Ершова (щука, которая оборачивается Василисой).

На втором месте в России — исторический фильм «Императрицы» Андрея Кравчука. Проект заработал за выходные 39,7 млн руб. Фильм повествует о первых императрицах Российской империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине фильма — Елизавете Петровне. В картине снялись Юлия Пересильд, Иван Колесников, Игорь Гордин и другие.

Топ-5 кинопроката в России и СНГ за 26−29 октября:

  1. «По щучьему велению» — 406 млн руб.;
  2. «Пять ночей с Фредди» (без России и Беларуси) — 63 млн руб.;
  3. «Императрицы» — 39,7 млн руб.;
  4. «Повелитель ветра» — 39,6 млн руб. (всего — 409,9 млн руб.);
  5. «Убийцы Цветочной луны» (без России и Беларуси) — 21,5 млн руб.

По предварительным данным портала, всего за минувшие выходные российские кинотеатры собрали 650−660 млн руб. — восьмой результат в 2023 году.

Россия Кино «По щучьему велению» киносказка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.