Плейлист в «Одноклассниках»: как «Суббота!» объединила 2 млн россиян

Летом на телеканале «Суббота!» стартовал показ молодежного ситкома «Элен и ребята». Для продвижения сериала «Суббота!» и «Одноклассники» (ОК) предложили зрителям вспомнить университетские годы и создать плейлист телеканала на витрине ОК. Общий охват постов в рамках спецпроекта составил почти 2 млн. человек. Об этом Sostav рассказала команда телеканала.

Идея

33% зрителей «Субботы!» интересует тема «кино», поэтому сериалы занимают значимое место в сетке канала. Например, аргентинский сериал «Дикий ангел» собрал у экранов 60 млн уникальных зрителей и стал самым просматриваемым латиноамериканским сериалом на телевидении за последние 3 года.

В этом году «Суббота!» начала показ сериала «Элен и ребята» про французских студентов. В августе, в преддверии нового учебного года, для продвижения «Элен и ребята» канал запустил спецпроект в ОК. Пользователям предложили поделиться своими архивными университетскими фото и поучаствовать в создании музыкального плейлиста «Субботы!» на витрине социальной сети.

Идея решала сразу несколько задач: привлечь к просмотру сериала в эфире новых зрителей, а также повысить охваты и вовлеченность подписчиков группы телеканала.

Площадкой для спецпроекта были выбраны «Одноклассники», так как аудитория социальной сети пересекается с ядром аудиторией канала — женщинами от 25 до 37 лет, а предыдущие совместные кейсы показали высокую эффективность и вовлеченность пользователей.

Механика

Пользователям «Одноклассников» предложили поучаствовать в конкурсе на лучшее фото и поделиться архивными университетскими фотографиями в группе канала. Каждую неделю задавалась определенная тематика: «лучшие студенческие вечеринки», «лучшие друзья», «первая любовь», «выпускной». Авторы лучших фотографий получали призы от телеканала.

Конкурс продвигался не только в соцсетях, но и в эфире канала. Как итог — в августе на сообщество канала в ОК подписались на 50% больше людей, чем в другие летние месяцы.

Далее был создан плейлист «Лучшие песни нашей юности», размещенный в витрине «Одноклассников». Пользователям предложили написать названия любимых песен юности в комментариях под постом телеканала. Под публикацией оставили 2,5 тысячи комментариев, а в финальную подборку вошли 24 песни.

В рамках спецпроекта «Суббота!» создала рамки для фотографий на тему студенчества и запустила рубрику «Идея дня»: пользователям предлагали ответить на вопросы и получить персональное предсказание на день.

Результаты

За 3 недели спецпроекта:

группа «Субботы!» в «Одноклассниках» получила на 50% больше подписчиков, чем в другие летние месяцы;

охват постов составил 2 млн человек;

«народный» плейлист прослушали 44 тыс. раз.

Айгерим Рахманкулова, руководитель социальных сетей «Субботы!»: «Элен и ребята» — сериал, который стал символом юности для многих зрителей. Мы запустили спецпроект в «Одноклассниках», чтобы воссоздать атмосферу того времени. В результате 2 млн человек смогли погрузиться в ностальгию и снова пережить свои яркие студенческие моменты.

Евгения Воронина, руководитель направления по работе с создателями контента социальной сети «Одноклассники»: Многомиллионная аудитория ОК активно интересуется тематикой кино и сериалов. Пользователи следят не только за новыми релизами в индустрии, но и любят пересматривать такие картины. Среди них сериал «Элен и ребята», для продвижения которого мы предложили пользователям вспомнить университетские годы и принять участие в интерактивных механиках: поделиться своими архивными фото, создать собственный плейлист с песнями из юности, установить тематические рамки на аватар и принять участие в рубрике с персональными предсказаниями. Формируя таким образом эмоциональную связь с пользователями, мы дали им возможность ощутить свою причастность к проекту и тем самым усилить их вовлеченность. В результате нам удалось повысить охват публикуемого контента в соцсети и существенно увеличить количество подписчиков в группе партнера.

Состав творческой группы

«Суббота!»

SMM: Айгерим Рахманкулова, Дарья Фролова

Дизайн: Алексей Французов, Ольга Соболь

PR: Анастасия Панькова

«Одноклассники»

Старший менеджер по работе с медиапартнерами: Анастасия Месилова

Руководитель направления по работе с создателями контента: Евгения Воронина