ФНС запустила пилот платформы для мониторинга сделок внутри ГК

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила пилот платформы, которая позволяет мониторить сделки внутри групп компаний. Сейчас ФНС опрашивает представителей крупного бизнеса о возможности присоединиться к сервису, пишут «Ведомости».

В начале 2024 года систему стали отрабатывать в пилотном режиме с «Норильским никелем», который стал инициатором эксперимента и предложил добавить дополнительный сервис на платформу налогового мониторинга.

Цель пилота — апробация возможностей по обмену данными для предпроверочного анализа трансфертного ценообразования (механизма контроля за сделками между взаимозависимыми лицами, в частности, стоимостью передачи товаров или услуг между структурами одного холдинга).

Платформа меняет принцип взаимодействия компаний и ФНС: из цепочки передачи информации исключаются территориальные налоговые органы. Меняется срок и принципы представления отчетности по контролируемым сделкам.

Проект призван усовершенствовать взаимодействие налогоплательщиков с ФНС и сформировать понимание нужных законодательных изменений. Эксперимент еще не завершен.