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18+
28.08.2024 в 13:40

В Госдуме предложили ограничить стоимость госзакупок концертов 1 млн рублей

Такую инициативу направили на имя главы правительства Михаила Мишустина

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением ограничить стоимость контрактов на концерты из бюджетных средств одним миллионом рублей. Такой запрос депутат направил в правительство, пишет «Прайм».

В своем обращении к главе кабмина Михаилу Мишустину Даванков отметил, что нужно оценить целесообразность установления предельной стоимости для государственных и муниципальных закупок на проведение концертов.

Если инициатива будет поддержана, то изменения внесут в постановление правительства России от 13 октября 2014 № 1047.

Парламентарий обратил внимание на то, что похожие контракты заключаются и в других регионах.

Причиной обращения Даванкова к Мишустину стало планируемое выступление певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) на Дне города в Оренбурге. На мероприятие из местного бюджета выделили 16 млн руб.

Депутат напомнил, что это не единичный случай, упомянув выступление Олега Газманова в Новгородской области, на которое было потрачено из бюджета региона 8,2 млн руб.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила Shaman отправить пострадавшим от паводков в Оренбурге свой гонорар за выступление на Дне города.

Госдума Госзакупки концерт Шаман
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