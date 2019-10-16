Пикап с роялем прокатился по Тверской в новом ролике Continental от агентства Action

Continental вывел на рынок новый продукт — бесшумные шипованные шины. Чтобы подчеркнуть это преимущество, креаторы намеренно утрировали тот дискомфорт, который люди получают от шума шипованных шин.

Звуки из-под колес превратились в плохих музыкантов, которые «прицепом» путешествуют с раздраженными водителями. Те же, кто выбрал новинку от Continental, смотрят на это все в недоумении.