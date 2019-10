Пикап с роялем прокатился по Тверской в новом ролике Continental от агентства Action

Никита Петрусёв, Chief Creative Officer Action :

Мы благодарны, что Continental доверил нам запуск столь революционного продукта. Это новый этап сотрудничества с клиентом и важный шаг в сторону расширения экспертизы нашего агентства. В action мы смотрим на задачи клиента максимально широко и предлагаем интегрированные большие идеи.

В частности, уже через месяц стартует наш большой digital спец. проект для Continental, который построен на принципах experiential marketing и нашего основного подхода — both side of the screen. Следите за новостями!