Пикап с роялем прокатился по Тверской в новом ролике Continental от агентства Action

Continental вывел на рынок новый продукт — бесшумные шипованные шины. Чтобы подчеркнуть это преимущество, креаторы намеренно утрировали тот дискомфорт, который люди получают от шума шипованных шин.
Звуки из-под колес превратились в плохих музыкантов, которые «прицепом» путешествуют с раздраженными водителями. Те же, кто выбрал новинку от Continental, смотрят на это все в недоумении.
Никита Петрусёв, Chief Creative Officer Action :
Мы благодарны, что Continental доверил нам запуск столь революционного продукта. Это новый этап сотрудничества с клиентом и важный шаг в сторону расширения экспертизы нашего агентства. В action мы смотрим на задачи клиента максимально широко и предлагаем интегрированные большие идеи.
В частности, уже через месяц стартует наш большой digital спец. проект для Continental, который построен на принципах experiential marketing и нашего основного подхода — both side of the screen. Следите за новостями!