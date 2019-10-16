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18+
16.10.2019 в 18:10

Пикап с роялем прокатился по Тверской в новом ролике Continental от агентства Action

Креаторы показали, насколько назойливым может быть шум от шипов

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Continental вывел на рынок новый продукт — бесшумные шипованные шины. Чтобы подчеркнуть это преимущество, креаторы намеренно утрировали тот дискомфорт, который люди получают от шума шипованных шин.

Звуки из-под колес превратились в плохих музыкантов, которые «прицепом» путешествуют с раздраженными водителями. Те же, кто выбрал новинку от Continental, смотрят на это все в недоумении.

Никита Петрусёв, Chief Creative Officer Action :

Мы благодарны, что Continental доверил нам запуск столь революционного продукта. Это новый этап сотрудничества с клиентом и важный шаг в сторону расширения экспертизы нашего агентства. В action мы смотрим на задачи клиента максимально широко и предлагаем интегрированные большие идеи.

В частности, уже через месяц стартует наш большой digital спец. проект для Continental, который построен на принципах experiential marketing и нашего основного подхода — both side of the screen. Следите за новостями!

Action
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