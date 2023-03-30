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30.03.2023 в 18:17

Российское подразделение Global Women in PR запустило филиал в Центральной Азии и на Ближнем Востоке

В новую структуру могут войти специалистки из Армении, Казахстана, Грузии и других государств

Российское подразделение международной ассоциации женщин-лидеров коммуникационной отрасли Global Women in PR создала независимую организацию Great Women in PR Eurasia (GWPR Eurasia), сообщила Sostav пресс-служба ассоциации.

В ассоциацию Great Women in PR Eurasia смогут вступать PR-специалистки из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Армении и других стран Центральной Азии и Ближнего Востока с профессиональным опытом не менее пяти лет. Цели сообщества не изменились: помощь женщинам в карьерном росте и развитии, а также профессионализация отрасли.

По словам соосновательницы российского подразделения GWPR Марии Еруновой, у женщин из Казахстана, Армении и Грузии и других стран есть потребность в нетворкинге и профессиональном сообществе.

Также в Great Women in PR считают, что создание новой организации поможет сохранить членство, несмотря закрытие офиса в России.

Global Women in PR — международная некоммерческая организация, основанная в Великобритании и имеющая представительства в 12 странах мира. Цель ассоциации — предоставлять женщинам, уже добившимся серьезных карьерных результатов в PR, возможность для обмена контактами, идеями и опытом с коллегами из других стран.

PR Global Women in PR
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