Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Рекламное агентство Zexler
АРИР

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.08.2023 в 15:13

«Первый канал» вошёл в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения

АПКиТ впервые расширила состав ТВ-каналом

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) впервые расширила состав телеканалом — к организации присоединился «Первый канал». Сейчас АПКиТ объединяет 40 крупнейших российских кинопроизводителей. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В АПКиТ отмечают, что «Первый» под руководством генерального директора Константина Эрнста «продюсирует коммерчески успешные и популярные у зрителей проекты, которые также получили высокие оценки профессионального сообщества». Среди них — сериалы «Мосгаз», «Троцкий», «Угрюм-река», «Триггер», «Метод», «Знахарь», «Ищейка», «А у нас во дворе» и «Диверсант», фильм «Вызов».

Многие сериалы, снятые при участии телеканала, неоднократно становились номинантами и лауреатами премии АПКиТ.

«Деятельность нашего сообщества направлена, в первую очередь, на развитие кино- и телеиндустрии. Для этого необходимо объединение усилий всех представителей отрасли и построения общих правил игры», — сказал председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, его слова приводятся в сообщении.

Космическая драма «Вызов» собрала в российском кинопрокате больше 2 млрд руб. с начала премьеры. Фильм стал 20-м проектом, преодолевшим порог в 2 млрд руб. в российском кинопрокате, и седьмым таким фильмом отечественного производства.

В широкий прокат «Вызов» вышел 20 апреля. Фильм режиссёра Клима Шипенко — совместный проект «Первого канала», «Главкосмоса», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start. Лента повествует о торакальном хирурге Евгении (актриса Юлия Пересильд), которой за месяц необходимо подготовиться к полёту в космос. В условиях невесомости ей предстоит провести сложнейшую операцию, чтобы спасти космонавта.

Первый канал АПКиТ Ассоциация продюсеров кино и телевидения
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.