«Первый канал» вошёл в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) впервые расширила состав телеканалом — к организации присоединился «Первый канал». Сейчас АПКиТ объединяет 40 крупнейших российских кинопроизводителей. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В АПКиТ отмечают, что «Первый» под руководством генерального директора Константина Эрнста «продюсирует коммерчески успешные и популярные у зрителей проекты, которые также получили высокие оценки профессионального сообщества». Среди них — сериалы «Мосгаз», «Троцкий», «Угрюм-река», «Триггер», «Метод», «Знахарь», «Ищейка», «А у нас во дворе» и «Диверсант», фильм «Вызов».

Многие сериалы, снятые при участии телеканала, неоднократно становились номинантами и лауреатами премии АПКиТ.

«Деятельность нашего сообщества направлена, в первую очередь, на развитие кино- и телеиндустрии. Для этого необходимо объединение усилий всех представителей отрасли и построения общих правил игры», — сказал председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, его слова приводятся в сообщении.

Космическая драма «Вызов» собрала в российском кинопрокате больше 2 млрд руб. с начала премьеры. Фильм стал 20-м проектом, преодолевшим порог в 2 млрд руб. в российском кинопрокате, и седьмым таким фильмом отечественного производства.

В широкий прокат «Вызов» вышел 20 апреля. Фильм режиссёра Клима Шипенко — совместный проект «Первого канала», «Главкосмоса», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start. Лента повествует о торакальном хирурге Евгении (актриса Юлия Пересильд), которой за месяц необходимо подготовиться к полёту в космос. В условиях невесомости ей предстоит провести сложнейшую операцию, чтобы спасти космонавта.