Pernod Ricard готовится к закрытию в России

Pernod Ricard, владеющий брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Ararat, готовится к закрытию представительства в России. Бренды концерна останутся на рынке за счет параллельного импорта, сообщает «Коммерсант»

Гендиректор местной структуры Лоран Пийе уже перешел в другой регион, вместо него подразделение возглавил Игнатий Аракелян, экс-министр сельского хозяйства Армении. Он уточнил, что в «П.Р.Русь» идут необходимые процедуры для остановки операционной деятельности и иных планов у компании нет.

По словам источника издания, «П.Р.Русь» уже покинула почти вся команда, а оставшиеся сотрудники могут уйти до конца августа.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что содержать представительство иностранной компании в России сегодня рискованно. По его мнению, выстроенная Pernod Ricard местная дистрибуция будет разрушена, но потребители и узнаваемость марок останутся.

В мае сообщалось, что Pernod Ricard объявил о том, что с конца апреля 2023 года прекратил экспорт всех международных брендов в Россию. Однако затем эта информация была опровергнута.