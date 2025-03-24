В России предложили ввести «период охлаждения» при покупке билетов на поезда и самолеты

Министерство транспорта России обратилось к ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с просьбой оценить инициативу введения «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее с таким предложением выступил Союз пассажиров, указывая, что мера позволит бесплатно корректировать ошибки в данных о пассажирах, датах или маршрутах в течение определенного времени. По мнению организации, это не приведет к значительным финансовым потерям для перевозчиков, так как процент таких случаев не превышает 3%.

Однако представители авиа- и железнодорожной отрасли выражают обеспокоенность возможными последствиями. Они считают, что новая мера может привести к увеличению числа возвратов и создать лазейки для перекупщиков, что в конечном итоге приведет к росту цен на билеты для всех пассажиров. Кроме того, адаптация систем бронирования потребует дополнительных расходов, которые вряд ли оплатят «авторы популистских инициатив».

Институт невозвратных билетов был создан для снижения цен и гарантированной загрузки рейсов. Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров подчеркивает, что ошибки при бронировании — редкость. Авиакомпании предусматривают отсутствие нескольких пассажиров на каждом рейсе, среди которых есть оформившие билет ошибочно, добавляет глава портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин, «и перевозчики могут заработать на перепродаже освободившегося места».

В АЭВТ и Минтрансе воздержались от комментариев. Близкий к министерству источник «Ъ» пояснил, что сбор позиций перевозчиков еще продолжается. Собеседник издания в АЭВТ считает, что массовое внедрение «периода охлаждения» может нанести ущерб всей системе продажи билетов, переложив ответственность пассажиров за невнимательность на перевозчиков и всех остальных клиентов.

Ранее Минтранс предложил штрафовать авиакомпании или приостанавливать их деятельность за ошибки при передаче данных о билетах в информсистему.