«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код инструмента Perforator, предназначенного для оптимизации серверных нагрузок. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там уточнили, что инструмент помогает разработчикам в реальном времени анализировать, как распределяются ресурсы серверов, и выявлять, какие программы расходуют их больше всего. Perforator практически не влияет на работу приложений и не требует значительных ресурсов для функционирования.

«Инструмент поможет компаниям оптимизировать код своих сервисов, что сэкономит до 20% затрат на обслуживание серверов», — заверили в компании, добавив, что «Яндекс» применяет Perforator для оптимизации работы своих крупнейших сервисов, таких как «Поиск» и «Реклама».

Решение подойдет как для крупных корпораций, где любая минимизация нагрузки на оборудование сразу приводит к значительной экономии средств, так и для стартапов, ограниченных в ресурсах.

Алексей Гусаков, СТО «Яндекс Поиска»: Мы выложили код Perforator в открытый доступ, так как верим в важность обмена экспертизой с IT-сообществом и хотим давать дополнительные возможности бизнесам и разработчикам. Также мы планируем и дальше развивать инструмент. Например, улучшим его взаимодействие с популярными языками программирования, такими как Python и Java, и добавим инструменты для интеграции Perforator с решениями, которые автоматически оптимизируют код.

Ранее Яндекс выложил в открытый доступ YaFSDP — инструмент для ускорения обучения больших языковых моделей.