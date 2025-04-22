Перезагрузка Food.ru: медиаплатформа становится площадкой про жизнь со вкусом и смыслом

Медиаплатформа Food.ru, входящая в состав X5 Media , объявляет о трансформации: теперь это не только ресурс о еде, но и пространство про повседневную жизнь. В числе нововведений — запуск пользовательской UGC-площадки, расширение тематических рубрик, а также развитие партнерств с медиахолдингами и микроблогерами.

Согласно данным компании, на 2025 год ежемесячная аудитория Food.ru превышает 26 миллионов человек. В медиаплатформу входят сайт, мобильное приложение и официальные аккаунты в социальных сетях.

Слоган и миссия бренда

В рамках трансформации Food.ru представляет новый слоган — теперь это медиаплатформа «про жизнь со вкусом и смыслом». Он отражает миссию бренда — вдохновлять людей делать каждый день ярче, наполняя его приятными впечатлениями, заботой о себе и вкусной едой.

Новые тематические рубрики

Контент платформы выходит за рамки исключительно кулинарной тематики. Теперь на сайте публикуются материалы о красоте, дизайне, хобби, путешествиях, здоровье и других аспектах лайфстайла. Эти направления развиваются параллельно с традиционной гастрономической составляющей.

Развитие UGC-формата

Значимым направлением становится развитие пользовательского контента. На платформе уже представлено более 146 тысяч рецептов, свыше 95 тысяч из которых созданы самими пользователями. Чтобы расширить формат участия аудитории, команда запускает отдельную UGC-площадку под названием «Тёрка».

На «Тёрке» зарегистрированные пользователи смогут делиться историями, лайфхаками и впечатлениями. Материалы, прошедшие модерацию, будут публиковаться в общем потоке. Доступ к площадке открыт через сайт и мобильное приложение Food.ru.

Лицензионный видеоконтент и работа с микроблогерами

Food.ru осваивает новое направление — партнерство с медиахолдингами для размещения лицензионного видеоконтента на своей платформе. Это способствует привлечению новой аудитории и позволяет глубже раскрывать темы с учетом цифровых трендов и интересов пользователей. Параллельно Food.ru выстраивает сотрудничество с микроблогерами и работает над реферальной программой и инструментами мотивации авторов.

Интеграция с торговыми сетями X5 Group

Одним из приоритетов развития Food.ru станет расширение сотрудничества с торговыми сетями X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») с целью создания уникального phygital-опыта в офлайн-пространстве для покупателей. В будущем на платформе планируется усиление нативного контента от экспертов и пользователей.

Максим Сивоконь, директор медиаплатформы Food.ru: Теперь Food.ru — не только про еду, но и про повседневную жизнь. Это пространство, где можно найти вдохновение, поделиться своим опытом и просто выдохнуть, листая ленту с интересными историями за чашкой чая.

Директор медиаплатформы также добавил, что как часть X5 Media, платформа имеет доступ к более чем 86 миллионам участников программы лояльности Х5, что позволяет глубже анализировать предпочтения пользователей. В 2025 году команда продолжит развивать новые форматы и механики, направленные на повышение вовлеченности и улучшение покупательского опыта как в онлайн-, так и в офлайн-среде.