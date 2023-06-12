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18+
12.06.2023 в 17:48

«Переводчик» Гая Ричи возглавляет российский прокат вторую неделю подряд

Кассовые сборы картины уже составили 159 млн рублей

Фильм «Переводчик» британского режиссера Гая Ричи вышел на российские экраны 1 июня и сразу же стал лидером проката. По данным портала Kinobusiness, сборы военной драмы уже составляют 159 млн рублей. В первый уикенд проката в России картина собрала 75 млн рублей, во вторые — более 84 млн рублей.

В фильме рассказывается о сержанте армии США Джоне Кинли, который остался в живых в Афганистане благодаря местному переводчику Ахмеду, сотрудничающему с американцами. Из-за чувства долга Джон возвращается в Афганистан, чтобы в свою очередь помочь своему спасителю и его семье, которых ищут талибы.

Роли в картине исполнили Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем и другие.

На втором месте по прокату в России за прошедшие выходные находится боевик «Трансформеры: Восхождение звероботов», собравший более 43 млн рублей, на третьей строчке рейтинга — снятый на борту МКС художественный фильм «Вызов» с 30 млн рублей.

Гай Ричи фильм
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