Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Uplify_influence_marketing
WIZART Polygraphic
ProMarketing.tech

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.09.2024 в 13:30

«Пересечемся в "Сетке"»: рекламную кампанию для социальной сети разработали в Zebra Hero

В основу ключевого визуала лег инсайт о том, что люди иногда движутся по карьерному пути, не замечая никого вокруг

2

Сервис hh.ru совместно с агентством Zebra Hero запустил креативную кампанию «Пересечемся в "Сетке"», чтобы рассказать о новой социальной сети для профессионалов.

В центре кампании — впечатляющий рекламный ролик, в котором герои параллельно движутся по своим «профессиональным трекам» в абстрактном пространстве, не замечая друг друга. Всё меняется, когда один из них регистрируется в «Сетке» — энергетический поток начинает связывать их по интересам и профессиональным стремлениям, символизируя суть новой соцсети.

«Сетка» — это инновационная социальная сеть для нетворкинга от hh.ru, объединяющая профессионалов из IT, диджитал и креативных индустрий. С помощью big data соцсеть упрощает процесс выстраивания рабочих связей и помогает пользователям открывать новые профессиональные возможности. Проведенные исследования показали, что многим специалистам сложно начинать и поддерживать деловые связи, и именно «Сетка» предлагает простое и эффективное решение этой проблемы.

Режиссер ролика, Владимир Ваулин, удачно объединил нестандартные визуальные образы с человеческими историями, что позволило каждому зрителю увидеть в героях свои собственные переживания и найти вдохновение для развития.

В настоящее время креативная платформа является основой для всех бренд-коммуникаций Сетки:

  • Рекламная кампания в диджитал медиа — OLV, баннеры
  • Перформанс-реклама
  • Интеграции у блогеров: лидеры мнений рассказывают о важности нетворкинга для профессионального развития с ключевой идеей и лайном "Пересечёмся в Сетке"
  • Интеграции в профессиональных мероприятиях
  • Анонсирующие рекламные материалы на сайте hh.ru
  • Email-рассылки по базе hh.ru
  • PR-публикации в СМИ
  • Внутрикорп коммуникации на компанию hh.ru

Состав творческой группы:

Zebra Hero (агентство и продакшен):
Креативный директор: Денис Колесов
Креатор: Андрей Солгалов, Яна Пачина
Аккаунт-директор: Анна Губарева
Продакшен-директор: Андрей Пауков
Исполнительный продюсер: Мария Пенькова
Продюсер: Анна Емелина
Режиссёр: Владимир Ваулин
DOP: Филипп Южанин
1AD: Николай Конев
Художник-постановщик: Семён Ступин
Художник по костюму: Ира Трифонова
Кастинг-директор: Женя Савельева
Художник по гриму: Наталья Булдакова
Директор площадки: Дмитрий Димчевский
Ассистент продюсера: Елизавета Серебренникова
Режиссёр монтажа: Никита Кюн
Цветокоррекция: Тимофей Бушмин
CG: Lustra VFX
Композитор: Филипп Зу
Постпродакшен продюсер: Александра Бравова

hh.ru ролик Zebra Hero Сетка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.