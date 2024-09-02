Сервис hh.ru совместно с агентством Zebra Hero запустил креативную кампанию «Пересечемся в "Сетке"», чтобы рассказать о новой социальной сети для профессионалов.

В центре кампании — впечатляющий рекламный ролик, в котором герои параллельно движутся по своим «профессиональным трекам» в абстрактном пространстве, не замечая друг друга. Всё меняется, когда один из них регистрируется в «Сетке» — энергетический поток начинает связывать их по интересам и профессиональным стремлениям, символизируя суть новой соцсети.

«Сетка» — это инновационная социальная сеть для нетворкинга от hh.ru, объединяющая профессионалов из IT, диджитал и креативных индустрий. С помощью big data соцсеть упрощает процесс выстраивания рабочих связей и помогает пользователям открывать новые профессиональные возможности. Проведенные исследования показали, что многим специалистам сложно начинать и поддерживать деловые связи, и именно «Сетка» предлагает простое и эффективное решение этой проблемы.

Режиссер ролика, Владимир Ваулин, удачно объединил нестандартные визуальные образы с человеческими историями, что позволило каждому зрителю увидеть в героях свои собственные переживания и найти вдохновение для развития.

В настоящее время креативная платформа является основой для всех бренд-коммуникаций Сетки:

Рекламная кампания в диджитал медиа — OLV, баннеры

Перформанс-реклама

Интеграции у блогеров: лидеры мнений рассказывают о важности нетворкинга для профессионального развития с ключевой идеей и лайном "Пересечёмся в Сетке"

Интеграции в профессиональных мероприятиях

Анонсирующие рекламные материалы на сайте hh.ru

Email-рассылки по базе hh.ru

PR-публикации в СМИ

Внутрикорп коммуникации на компанию hh.ru

Состав творческой группы:



Zebra Hero (агентство и продакшен):

Креативный директор: Денис Колесов

Креатор: Андрей Солгалов, Яна Пачина

Аккаунт-директор: Анна Губарева

Продакшен-директор: Андрей Пауков

Исполнительный продюсер: Мария Пенькова

Продюсер: Анна Емелина

Режиссёр: Владимир Ваулин

DOP: Филипп Южанин

1AD: Николай Конев

Художник-постановщик: Семён Ступин

Художник по костюму: Ира Трифонова

Кастинг-директор: Женя Савельева

Художник по гриму: Наталья Булдакова

Директор площадки: Дмитрий Димчевский

Ассистент продюсера: Елизавета Серебренникова

Режиссёр монтажа: Никита Кюн

Цветокоррекция: Тимофей Бушмин

CG: Lustra VFX

Композитор: Филипп Зу

Постпродакшен продюсер: Александра Бравова