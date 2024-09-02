Сервис hh.ru совместно с агентством Zebra Hero запустил креативную кампанию «Пересечемся в "Сетке"», чтобы рассказать о новой социальной сети для профессионалов.
В центре кампании — впечатляющий рекламный ролик, в котором герои параллельно движутся по своим «профессиональным трекам» в абстрактном пространстве, не замечая друг друга. Всё меняется, когда один из них регистрируется в «Сетке» — энергетический поток начинает связывать их по интересам и профессиональным стремлениям, символизируя суть новой соцсети.
«Сетка» — это инновационная социальная сеть для нетворкинга от hh.ru, объединяющая профессионалов из IT, диджитал и креативных индустрий. С помощью big data соцсеть упрощает процесс выстраивания рабочих связей и помогает пользователям открывать новые профессиональные возможности. Проведенные исследования показали, что многим специалистам сложно начинать и поддерживать деловые связи, и именно «Сетка» предлагает простое и эффективное решение этой проблемы.
Режиссер ролика, Владимир Ваулин, удачно объединил нестандартные визуальные образы с человеческими историями, что позволило каждому зрителю увидеть в героях свои собственные переживания и найти вдохновение для развития.
В настоящее время креативная платформа является основой для всех бренд-коммуникаций Сетки:
- Рекламная кампания в диджитал медиа — OLV, баннеры
- Перформанс-реклама
- Интеграции у блогеров: лидеры мнений рассказывают о важности нетворкинга для профессионального развития с ключевой идеей и лайном "Пересечёмся в Сетке"
- Интеграции в профессиональных мероприятиях
- Анонсирующие рекламные материалы на сайте hh.ru
- Email-рассылки по базе hh.ru
- PR-публикации в СМИ
- Внутрикорп коммуникации на компанию hh.ru
Состав творческой группы:
Zebra Hero (агентство и продакшен):
Креативный директор: Денис Колесов
Креатор: Андрей Солгалов, Яна Пачина
Аккаунт-директор: Анна Губарева
Продакшен-директор: Андрей Пауков
Исполнительный продюсер: Мария Пенькова
Продюсер: Анна Емелина
Режиссёр: Владимир Ваулин
DOP: Филипп Южанин
1AD: Николай Конев
Художник-постановщик: Семён Ступин
Художник по костюму: Ира Трифонова
Кастинг-директор: Женя Савельева
Художник по гриму: Наталья Булдакова
Директор площадки: Дмитрий Димчевский
Ассистент продюсера: Елизавета Серебренникова
Режиссёр монтажа: Никита Кюн
Цветокоррекция: Тимофей Бушмин
CG: Lustra VFX
Композитор: Филипп Зу
Постпродакшен продюсер: Александра Бравова