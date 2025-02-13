«Перекресток» рассказал о результатах программы «Директор магазина-партнер»

В 2024 году к программе «Директор магазина-партнер», запущенной в прошлом году розничной сетью «Перекресток», присоединились больше 250 директоров супермаркетов — это каждый четвертый директор. Об этом Sostav рассказали в компании, говорят об итогах по устойчивому развитию за 2024 год.

Суть проекта заключается в трансформации роли директора магазина и переходе к модели, когда у него есть широкие полномочия в принятии решений. Программа предполагает переход на новую систему мотивации profit sharing для самих директоров и команды супермаркетов, а также включение участников в программу развития управленческих компетенций.

В 2024 году «Перекресток» продолжил сотрудничать с фондом «Линия жизни», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. В супермаркетах сети расположены 240 коробов для сбора денег. В прошлом году компания направила в фонд больше 10 млн руб., что помогло провести лечение 32 детей. Благотворительные акции с собственным брендом «Зеленая линия» позволили сети собрать 5 млн руб. и оплатить лечение еще трем детям.

«Перекресток» расширил ассортимент товаров для сбалансированного и разнообразного рациона, во всех обновленных супермаркетах открыл корнеры правильного питания формата «магазин в магазине», а также перешел от практики проверки поставщиков СТМ внешними подрядчиками к созданию собственного аудиторского отдела.

Розничная сеть продолжила внедрять систему «умный магазин» — это управление энергопотреблением торговых точек в автоматическом режиме, а также дистанционный мониторинг холодильного оборудования. Такой системой оснащают все новые и реконструируемые магазины «Перекрестка».

Сеть запустила пилотный проект по установке быстрых зарядных станций для электромобилей в партнерстве с компанией PUNKT E на парковках супермаркетов. Пять зарядок появилось у магазинов в Санкт-Петербурге, две — в Московской области.

«Перекресток» передал на утилизацию свыше 40 тонн батареек и собрал вместе с компанией «Юнилевер Русь» больше 4 тонн использованных аэрозольных алюминиевых баллонов. А через установленные контейнеры «Зеленая капля» было собрано 205 тонн ненужной одежды, обуви и аксессуаров.

Сеть получила сертификат соответствия требованиям правил «Доступность веб-сайтов и приложений для людей с инвалидностью».

Продолжили работать «Островки безопасности»: специальные зоны, где потерявшиеся или дезориентированные люди могут обратиться за помощью. Проект помог вернуться домой 39 людям.