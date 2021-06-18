«Перекресток» стал генеральным партнером благотворительного проекта «Помощь»

Торговая сеть ПЕРЕКРЕСТОК к благотворительному проекту «Помощь» в качестве генерального партнера в категории «продуктовый ритейлер». В течение 2021 года ритейлер сделает пожертвования на общую сумму 40 млн руб., которые будут отражены в приложении проекта, и дополнительно выделит средства на его продвижение, рассказали Sostav в компании.

«Помощь» — это мобильное приложение адресной и прозрачной помощи. «Перекресток» уже сотрудничал с ним во время пандемии: компания передала фонду продовольственные наборы для подопечных. Теперь сотрудничество вышло на новый этап, отмечают в компании, и затронет другие сферы — инфраструктурные проекты, социальные программы и PR-активации.

Одним из его первых результатов стала совместная продуктовая корзина из 33 позиций, которую собирают и доставляют сотрудники торговой сети. Такую продуктовую корзину благодаря донатам от пользователей ежемесячно получают более 600 подопечных проекта.

Татьяна Степанова, директор по маркетингу торговой сети «Перекресток»: Мы очень рады старту сотрудничества с таким ярким и прогрессивным благотворительным проектом, и надеемся, что совместными силами сможем помочь еще большему числу подопечных фонда. Поддержка нуждающихся и забота о пожилых людях всегда были важным направлением благотворительной деятельности X5 Group в целом, и сети «Перекресток» в частности, и это наш первый собственный долгосрочный партнерский проект в этой сфере.

Никита Кукушкин, основатель проекта «Помощь»: Спасибо огромное X5 Group и торговой сети «Перекресток» за то, что присоединись к нашему проекту. Это круто, когда такие большие компании меняют мир к лучшему. Уверен, что это только начало, и наше сотрудничество позволит обратить внимание других коммерческих структур на социально значимые организации нашей страны.

Благотворительный фонд «Я в помощь» был создан в 2019 году по инициативе актера Гоголь-центра Никиты Кукушкина. Мобильное приложение было запущено в декабре 2020 года. Первой целевой группой оказания адресной помощи стали пожилые люди, в будущем проект планирует добавить и другие группы нуждающихся.