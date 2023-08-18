Минприроды обновило перечень подлежащих утилизации товаров и упаковки

Министерство природных ресурсов и экологии России составило новый перечень товаров и упаковки, производители и импортёры которых обязаны утилизировать отходы от их использования после утраты ими потребительских свойств. Кроме того, ведомство обновило нормативы утилизации отходов. Проект постановления правительства размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Как отметили в пресс-службе Минприроды, обновление перечня товаров и упаковки проводилось с учётом новых правил системы расширенной ответственности производителей и импортёров, которые начнут работать с января 2024 года.



В проекте постановления перечислены группы товаров, отходы от использования которых необходимо утилизировать. Среди них — одежда, изделия из текстиля, бумаги, картона, изделия из стекла или пластмассы, оборудование, аккумуляторы.

В перечне упаковки, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств, в том числе указаны: деревянная тара, пластмассовые и полиэтиленовые изделия высокой или низкой плотности, а также материалы из полипропилена и полистирола.



Перечень обновили по нескольким причинам, подчеркнули Минприроды. В их числе — расширение списка товаров или упаковки с похожими свойствами. «Важно, что количество групп товаров осталось прежним, при этом детализировано, какие именно товары необходимо утилизировать после утраты ими потребительских свойств», — добавили в ведомстве.

Система расширенной ответственности производителей и импортёров должна простимулировать бизнес создавать новые мощности по утилизации и увеличить объёмы отходов во вторичный оборот. Альтернатива — уплачивать экологический сбор. На средства государство построит в регионах инфраструктуру для обращения с отходами.