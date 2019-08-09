Павел Воля стал амбассадором ручек Berlingo и снялся в их новой рекламной кампании

В преддверии сезона подготовки к школе бренд Berlingo запустил кампанию, направленную на продвижение ручек. Ее лицом стал комик и шоумен Павел Воля.

Креаторы отмечают, что при планировании рекламной кампании они сразу поняли, кто может быть лицом пишущих принадлежностей.

Павел Воля — кстати, учитель по образованию — пишет от руки всю жизнь, о чем и рассказывает в ролике. Сюжет видео основан на истории жизни и истории успеха Воли. Он признается, что пишет на протяжении всей карьеры, начиная еще со школы, и все это время с ним всегда есть атрибут, который является проводником его мыслей — ручка Berlingo.

Он писал стихи, он писал рэп, писал миллионы шуток, и всегда она была рядом. Эту ретроспективу вместе с Павлом было решено отразить в ролике, чтобы подчеркнуть выбор бренда. Авторы кампании подчеркивают, у Павла не так много рекламных контрактов, потому что для него очень важно верить в продукт, который он предлагает зрителю, быть со зрителем честным до конца.

В основу коммуникационной платформы легла фраза «Пишите больше с Berlingo!». Писать больше для Павла — значит больше думать, больше творить, генерить идеи, шутки, вдохновлять людей.

Павел Воля: Писать как я — это не так уж и сложно… Просто пишите больше!

Ролик будет продвигаться в digital. На ТВ кампания пройдет в рамках шоу Comedy Club.

Креаторы также подготовили бэкстейдж-видео о новой платформе бренда.

Состав творческой группы:

Берлинго (клиент)

Каданцева Светлана — Cтратегический маркетинг

Макаркина Екатерина — Развитие имиджевых проектов

SHMA! (креатив)

Apple Box Studio (продакшн)

Режиссер — Марат Адельшин

ARTCOM (медиапартнер)

Бренд «Павел Воля»

Павел Воля — Креативный директор