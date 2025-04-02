Павел Воля и Ляйсан Утяшева встретились с Кощеем в новом ролике «Газпромбанка»

«Газпромбанк» представил новый рекламный ролик о выгодном вкладе с участием Павла Воли и Ляйсан Утяшевой — на этот раз зрителя приглашают на съемочную площадку сказки о Царе-Кощее.

По сюжету Павел и Ляйсан будят задремавшего в перерыве между дублями актера, исполняющего роль Кощея, и предлагают ему больше не «чахнуть над златом» на сказочном сундуке, а положить деньги на вклад в «Газпромбанке». В этот момент на площадку влетает сказочная Жар-Птица — с 2023 года это неизменный бренд-элемент рекламных кампаний банка. Птица приносит всем участникам съемок предложение банка.

В новом ролике есть сразу несколько «пасхалок»: так, открывающий кадр, в котором Павел и Ляйсан заглядывают в камеру, — это отсылка к мему про Наташу и котов, а Ляйсан рисует табличку со словом «Вклад», как героиня одного из культовых фильмов 90-х годов. Кроме того, весь сетап оформлен в фирменных цветах «Газпромбанка»: синий экран на заднем плане, оранжевая луна, участники массовки также одеты в брендовые оттенки.

Анастасия Смирнова, исполнительный вице-президент, начальник департамента коммуникаций и маркетинга «Газпромбанка»: Для нового ролика мы выбрали необычный жанр — сказка в реальности. Мы как будто подсматриваем за тем, как снимается сказочное кино. В кадре все абсолютно реальное — привлекательный банковский продукт, герои, антураж, но мы добавляем в него элемент сказочности, который погружает зрителя в атмосферу волшебства. В этом нам снова помогает Жар-Птица, которая уже является постоянным героем всех наших роликов. При создании нового ролика мы вдохновлялись сказками Пушкина и фильмом «Обыкновенное чудо».

Роман Горчаков, режиссер: В этот раз мы решили пошутить на тему актера в образе Кащея, уснувшего на съемках сказки прямо на сундуке со златом. Кстати, так и не решил для себя как правильнее: по-пушкински «Ка», но ведь он же «Кощей», если почитать кто и откуда. Хотели уйти от ожидаемого образа чахлого доходяги, поэтому наш Ка/ощей — добряк на блинах со сметаной. Еще более приятны Ляйсан с Павлом — потрясающе комфортные в работе ребята.

Состав творческой группы

«Газпромбанк» (клиент)

Исполнительный Вице-Президент, начальник Департамента коммуникаций и маркетинга: Анастасия Смирнова

Креативная команда:

Елена Коссо

Григорий Гайдо

Татьяна Павленко

Николай Коротков

Продуктовый маркетинг:

Александр Градобоев

Ольга Говорская

Наталия Яковлева

Режиссер: Роман Горчаков

Продюсер: Екатерина Грачева