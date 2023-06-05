Павел Воля регистрирует товарный знак «Всёгазин» для чипсов и энергетиков

Телеведущий и резидент юмористического шоу «Comedy Club» Павел Воля регистрирует товарный знак «Всёгазин». Известный стендапер подал заявку в Роспатент в конце мая, следует из базы данных ведомства (корреспондент Sostav ознакомился с документом).

Согласно заявке, товарный знак регистрируется по трём классам международной классификации товаров и услуг. Под брендом «Всёгазин» юморист в том числе сможет выпускать картофельные и фруктовые чипсы, ореховые и злаковые батончики, молочные коктейли, конфеты, шоколад, попкорн, безалкогольные коктейли, воды, соки и энергетические напитки.

В апреле Воля с супругой, гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой, объявили о запуске проекта в ритейле — онлайн-магазина с товарами для дома и интерьера, а также косметикой под брендом «Всёгазин». Кроме онлайн-продаж на сайте, который уже работает, планируется запуск розничных оффлайн-точек в Москве и Санкт-Петербурге.

25 апреля открылась первая точка продаж «Всёгазина» в московском торговом центре «Афимолл». Там представлены товары для дома, инструменты, спортивный инвентарь, собственные линейки косметики, посуда, игрушки, книги и другие товары.

Ранее в компании «Всёгазин» РБК уточнили, что проект принадлежит другим лицам, но Воля и Утяшева принимали участие в создании магазина. Кроме того, супруги выступают амбассадорами бренда, заявили там.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% ООО «Всёгазин» принадлежит Ирине Пуховой, генеральным директором компании числится Эдгар Леу.

«Всёгазин» — не первый проект Воли и Утяшевой в ритейле. В январе 2021 года в Санкт-Петербурге открылся магазин одежды Volя Wear. Сейчас на сайте магазина указано, что действует только один шоурум в московском ТЦ «Метрополис», но одежду бренда можно заказывать онлайн.

100% юрлица Volя Wear — ООО «Воля Веар» — принадлежит Воле. Компанией, согласно сведениям ЕГРЮЛ, управляет индивидуальный предприниматель Михаил Томчук. Также юмористу принадлежит ООО «Где шоу», в котором он в том числе числится генеральным директором. Супруга Воли зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.