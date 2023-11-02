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02.11.2023 в 09:20

В Госдуме предложили показывать патриотическую рекламу перед сеансами в кинотеатрах

Депутаты попросили главу Минцифры изучить вопрос увеличения обязательного предела годового объёма соцрекламы с 5 до 10%

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Депутаты Госдумы обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением рассмотреть вопрос об увеличении с 5 до 10% обязательного годового лимита объёма социальной и патриотической рекламы, в том числе с участниками специальной военной операции (СВО). Мера позволит транслировать ролики в кинотеатрах перед показом фильма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма.

Среди обратившихся к министру значатся депутаты Яна Лантратова, Олег Нилов (оба представляют партию «Справедливая Россия — За правду»), Шолбан Кара-оол, Нина Останина (оба — «Единая Россия»), Ярослав Нилов (ЛДПР) и другие. В письме к Шадаеву депутаты пояснили, что с такой инициативой к ним обратился президент социального телемагазина Shop&Show, член генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия» Олег Воробьёв.

Он предложил увеличить обязательный для рекламораспространителя предел годового объёма распространяемой им социальной рекламы с 5 до 10%, наполнив его «актуальной социальной повесткой». Увеличение лимита «позволит осуществлять более широкое освещение и поддержку благотворительной и иной социально ориентированной деятельности», отметил автор инициативы. Кроме того, мера разрешит демонстрировать подобные ролики не только на ТВ, но и в кинотеатрах.

Депутаты указали, что готовят соответствующие изменения в законодательство. Они попросили главу Минцифры совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами рассмотреть инициативу и представить позицию по данному вопросу.

20 октября депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который обяжет рекламораспространителей отводить на социальную рекламу не менее 20% годового объёма распространяемой ими рекламы в теле- и радиопрограммах в прайм-тайме.

Госдума Кинотеатры Депутаты минцифры
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