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07.02.2025 в 11:35

В Госдуме предложили сделать выходными понедельники после Пасхи и Троицы

Дополнительные дни позволят соотечественникам провести больше времени с близкими

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В Госдуме предложили сделать Пасху и День Святой Троицы официальными выходными. Депутат Дмитрий Гусев заявил, что планирует внести такой законопроект в нижнюю палату парламента. Инициатива позволит россиянам получать дополнительный выходной в понедельник, следующий за этими воскресными праздниками.

По словам Гусева, Пасха и Троица — это не просто религиозные даты, а важные дни, «наполненные радостью, душевным теплом и традициями». Дополнительные выходные позволят провести время с близкими, уделить внимание вере и укрепить традиции для будущих поколений.

Православная Пасха в 2025 году выпадает на 20 апреля, а Троица — на 8 июня. Согласно опросу, более половины россиян отмечают Пасху традиционно, готовя куличи и крася яйца, а 20% посещают церковь.

Госдума Церковные праздники
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