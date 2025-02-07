В Госдуме предложили сделать выходными понедельники после Пасхи и Троицы

В Госдуме предложили сделать Пасху и День Святой Троицы официальными выходными. Депутат Дмитрий Гусев заявил, что планирует внести такой законопроект в нижнюю палату парламента. Инициатива позволит россиянам получать дополнительный выходной в понедельник, следующий за этими воскресными праздниками.

По словам Гусева, Пасха и Троица — это не просто религиозные даты, а важные дни, «наполненные радостью, душевным теплом и традициями». Дополнительные выходные позволят провести время с близкими, уделить внимание вере и укрепить традиции для будущих поколений.

Православная Пасха в 2025 году выпадает на 20 апреля, а Троица — на 8 июня. Согласно опросу, более половины россиян отмечают Пасху традиционно, готовя куличи и крася яйца, а 20% посещают церковь.