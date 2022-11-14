Талисманами Олимпиады-2024 станут красные колпаки в кедах

Олимпиаду-2024 в Париже помогут монетизировать фригийские колпаки — организаторы в качестве талисманов масштабного спортивного события, которое пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года, выбрали анимированных персонажей Фриги в виде красных колпаков.

Подобные колпаки в регионе считаются одним из атрибутов свободы — их носили якобинцы во время Великой французской революции 1789−1799 гг., а также представляли в арте Марианну, один из главных символов Французской республики.

В версии к 2024 году колпаки получат яркую обувь и протез для бега в качестве эмблемы соревнований среди спортсменов-паралимпийцев.

Фриги отрисованы в цветах флага Франции — синем, белом и красном. При этом представители Международного олимпийского комитета (МОК) не уточнили итоговое количество бренд-персонажей — на сайте организаторов колпаки отражают разнообразие среди болельщиков.

Во Франции ожидают, что выручка с продажи атрибутики с принтом маскотов составит 20−25% ожидаемого дохода от мерчендайзинга, который оценивается в €127 млн.

Ранее в Китае отметили ажиотажный спрос на сувениры с изображением маскота Олимпиады — панды Бин Двэньдвэнь в ледяном костюме.