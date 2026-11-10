Paramount намерена сэкономить $1 млрд на маркетинге

Paramount планирует сократить маркетинговые расходы как минимум на $1 млрд в течение ближайших трех лет. Добиться этого компания намерена за счет централизации медиапланирования и закупки рекламы, а также более активного использования собственных площадок для продвижения фильмов и сериалов, сообщает Reuters.

В 2026 году маркетинговый бюджет Paramount оценивается примерно в $5 млрд. Компания рассчитывает оптимизировать кампании разных подразделений, исключить дублирование аудиторий и объединить закупки рекламы в рамках общей структуры.

Объединение кино- и телестудий, стриминговых сервисов и телеканалов, по мнению Paramount, позволит эффективнее распределять бюджеты и использовать собственные медиаресурсы для продвижения контента. При этом Paramount не планирует сокращать инвестиции в контент.

Сокращение маркетинговых расходов входит в более масштабную программу трансформации после объединения Skydance и Paramount. Компания рассчитывает получить не менее $6 млрд ежегодной синергии в течение трех лет — за вычетом средств, которые будут повторно вложены в бизнес. Помимо маркетинга, экономия должна затронуть корпоративные расходы, недвижимость и инфраструктуру ($2,2 млрд), технологии ($1,4 млрд), а также закупки и работу с поставщиками ($1,4 млрд).

По плану Paramount, около 30% от целевого объема экономии в $6 млрд компания намерена получить в первый год реализации программы, оставшиеся 70% — во второй.

В третьем квартале 2026 года выручка Paramount Skydance выросла на 5% год к году, до $7 млрд. Доходы стримингового направления увеличились на 11%, до $2,5 млрд, а студийного бизнеса — на 23%, до $1,5 млрд. При этом выручка телевизионного подразделения сократилась на 7%, до $3 млрд, на фоне снижения рекламных доходов и оттока подписчиков.

Напомним, что Skydance проводит кадровую перестановку в объединенной компании после приобретения Warner Bros. Discovery. Изменения затронут направления корпоративных коммуникаций, связей с общественностью и СМИ, внутренних коммуникаций, организации мероприятий и корпоративной социальной ответственности. Кроме того, компанию покинут семь топ-менеджеров: шестеро из Warner Bros. Discovery и один представитель Paramount.