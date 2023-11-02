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02.11.2023 в 17:50

Новый перечень товаров для параллельного импорта вступит в силу 4 ноября

В список добавили фотоаппараты, батарейки и очки

С 4 ноября этого года начнёт действовать новый список товаров для параллельного импорта. Перечень утверждён приказом Минпромторга, опубликованным на официальном портале правовой информации.

Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта ещё в августе этого года. В перечень включили бренды батарей и аккумуляторов (Varta, Panasonic, Duracell), запчастей для автомобилей и техники (Isuzu, BOMAG,). Также в перечень попали фотоаппараты (Canon, Sony, Fujifilm) и очки (Ray Ban, Givenchy, Emporio Armani, Love Moschino, Kenzo, Karl Lagerfeld, Jacquemus и Jimmy Choo).

При этом в списке нет контактных линз Acuvue. В Минпромторге сообщили, что компания-правообладатель продолжает официальные поставки продукции.

Механизм параллельного импорта начал действовать в России с 6 мая 2022 года. Изначально в перечень товаров вошли более 50 групп наименований, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателя. Одним из принципов формирования списка стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок.

В сентябре Минэкономразвития предложило продлить механизм параллельного импорта на 2024 год.

Минпромторг параллейльный импорт
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