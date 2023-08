Tesco помог папе справиться с нехваткой времени

Крупнейшая британская продуктовая сеть Tesco совместно с агентством BBH помогли папе справиться с нехваткой времени. На примере одной семьи бренд продемонстрировал, каким увлекательным и насыщенным может быть день, если доверить доставку продуктов из Tesco сервису Click+Collect. Воспользовавшись услугой, главный герой ролика полностью посвящает свой день сыну — вместе они играют в футбол, посещают парикмахерскую, плавают в бассейне и даже отправляются в космос. Не даром кампания называется Can We? We Can!

Обери О’Коннелл, креативный директор BBH Dublin: Покупки продуктов — это необходимость. Однако никому не хочется, чтобы такое простое дело мешало миллионам других вещей, происходящих в жизни. Click+Collect позволит сэкономить время, так что вы можете забрать детей, заняться дельтапланеризмом или сделать что угодно.

Катал Деви, директор по работе с клиентами Tesco в Ирландии: В Tesco мы фокусируемся не только на качестве продуктов, но и на качестве нашего сервиса. По этой причине мы создали Click+Collect, чтобы предоставить клиентам больше выбора в том, как, когда и где они делают покупки. Мы наблюдаем изменения в покупательских привычках с годами, и, поскольку у людей все меньше времени, мы видим, что они используют Click+Collect по дороге домой с работы, на футбольных тренировках, курсах или даже по дороге домой с места отдыха.

Ролик покажут по ТВ, VOD, OOH, в прессе, на радио и в социальных сетях.