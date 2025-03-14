«Авито» запустил проект в поддержку бездомных животных к премьере фильма «Пальма 2»

Авито и кинокомпания «Централ Партнершип», входящая в «Газпром-Медиа», запустили совместный благотворительный проект к премьере семейной картины «Пальма 2». Проект направлен на помощь бездомным животным, а также на популяризацию ответственного подхода к их пристройству. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авито».

«Пальма 2» выходит в прокат 20 марта. Сиквел продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее новом друге — медвежонке Мансуре. Зрителей ждут приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.

В специальном разделе на «Авито» пользователи могут узнать, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. Инструкцию для пользователей помог подготовить фонд помощи бездомным животным «Ника».

Также на странице проекта можно пройти тест «Готовы ли вы взять животное из приюта?». В зависимости от результатов участникам предложат подборку объявлений на «Авито» с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам.

Василий Лексин, руководитель продукта ESG в «Авито»: «Авито» активно поддерживает и реализует различные ESG-инициативы, стараясь сделать процесс участия в благотворительности максимально простым и понятным. Фильм «Пальма 2» — это трогательная история о верности и дружбе между человеком и животным, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Надеемся, что благотворительный проект, запущенный в преддверии премьеры кинокартины, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей.

Один из ключевых посылов картины — животные, как и люди, все чувствуют, все понимают, и всем нужна семья. Это стало основой для партнерства «Централ Партнершип» с «Авито».