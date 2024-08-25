«Пальчики оближешь»: KFC добавила в меню макароны с сыром

Сеть ресторанов быстрого питания KFC снова экспериментирует, на этот раз компания заколлабилась с производителем макарон Kraft Dinner.

Результатом сотрудничества станут три новых блюда, которые появятся в меню канадского подразделения KFC. Основным ингредиентом в каждом из них, конечно, станут макароны с сыром.

В рамках рекламной кампании новой фуд-коллаборации партнеры выпустили ролик, в котором полковник Сандерс готовит макароны с сыром, а затем с удовольствием их пробует. Судя по всему, посетителей ресторанов KFC ждет необычное сочетание вкусов — бургеры и роллы с макаронами.

Ранее сообщалось об очередной коллаборации KFC с Cheetos. В меню ресторанов Саудовской Аравии появилась хрустящая сырная курочка Crunchin' Cheese Fried Chicken с крошкой Cheetos.