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25.08.2024 в 14:24

«Пальчики оближешь»: KFC добавила в меню макароны с сыром

Cеть ресторанов представила новую фуд-коллаборацию

Сеть ресторанов быстрого питания KFC снова экспериментирует, на этот раз компания заколлабилась с производителем макарон Kraft Dinner.

Результатом сотрудничества станут три новых блюда, которые появятся в меню канадского подразделения KFC. Основным ингредиентом в каждом из них, конечно, станут макароны с сыром.

В рамках рекламной кампании новой фуд-коллаборации партнеры выпустили ролик, в котором полковник Сандерс готовит макароны с сыром, а затем с удовольствием их пробует. Судя по всему, посетителей ресторанов KFC ждет необычное сочетание вкусов — бургеры и роллы с макаронами.

Ранее сообщалось об очередной коллаборации KFC с Cheetos. В меню ресторанов Саудовской Аравии появилась хрустящая сырная курочка Crunchin' Cheese Fried Chicken с крошкой Cheetos.

KFC
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