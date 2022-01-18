Бренды призвали заключить соглашение для борьбы с пластиковым загрязнением

Более 70 крупных компаний, включая Coca-Cola, PepsiCo, Walmart, Unilever, Nestle, BNP Paribas и другие, призвали заключить глобальный пакт по борьбе с пластиковым загрязнением — они назвали конференцию Ассамблеи ООН по окружающей среде — UNEA 5.2, которая запланирована на этот год, подходящим событием для заключения такого соглашения, пишет Reuters.

Пакт должен предусматривать снижение производства пластика. Он призван «способствовать усилиям по борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия, приносить положительные социальные и экономические последствия». На UNEA 5.2 бренды обсудят международные договорённости по выходу из кризиса свалок пластиковых отходов.

Несмотря на экологические инициативы последних лет, в мире переработано только 10% всего пластика, который когда-либо был произведён, и производство может удвоиться в течение 20 лет. Для топливно-энергетических компаний это основной источник будущих доходов.

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