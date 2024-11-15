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15.11.2024 в 06:50

Ozon запустит таможенного брокера на границе с Китаем

Пока в списке участников ВЭД нет ни одного российского маркетплейса

Ozon планирует запустить своего таможенного брокера для интернет-заказов из-за границы. Для этого маркетплейс войдет в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Ozon.

Пока в списке таких участников ВЭД нет ни одного российского маркетплейса. Для таможенного оформления экспресс-грузов компания пользуется услугами других таможенных брокеров.

По словам представителя компании, появление Ozon в списке позволит оформлять часть таких операций самостоятельно, что значительно ускорит доставку товаров из Китая, обеспечит контроль и прозрачность перемещения грузов, а также существенно снизит затраты.

Участники рынка считают такое решение перспективным. В Амурской области, где Ozon зарегистрировал свой склад, пока нет такого оператора. Кроме того, Ozon уже фактически является участником ВЭД, поскольку последние пять лет активно развивает трансграничное направление — сотрудничает с продавцами из других стран и поставляет покупателям товары от них напрямую.

По данным Data Insight, Ozon Global занимает второе место в рейтинге игроков трансграничной розничной онлайн-торговли. Число продавцов из Китая на площадке превысило 100 тыс. к концу 2023 года.

Ozon брокер
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